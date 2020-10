Coronavirus: Neun weitere Fälle im Altenburger Land – Pflegeheim betroffen

Altenburg

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Altenburger Land steigt weiter. Über das Wochenende wurde bei neun weiteren Personen eine Infektion mit dem Erreger nachgewiesen, teilt das Landratsamt mit.

Unter den Infizierten befindet sich auch ein Bewohner des Pflegeheims Voigt’sches Gut in Rositz. Am Samstag wurde der Mann mit Fieber ins Klinikum eingeliefert. Gegen 22 Uhr bestätigte ein positiver Corona-Test die Infektion. Die Ermittlung der Kontaktpersonen des Mannes ist laut Gesundheitsamt angelaufen. Das Voigt’sche Gut ist in Folge des Falls für den Besucherverkehr gesperrt. Die engen Kontaktpersonen des Mannes befinden sich bereits in Quarantäne.

Schulen: Keine weiteren Infektionen bestätigt

Gute Nachrichten gibt es hingegen aus der Trebener Regelschule und der Johann-Friedrich-Pierer-Schule in Altenburg. Nachdem dort in der vergangenen Woche jeweils ein Schüler positiv auf das Virus getestet worden war (OVZ berichtete), fielen die im Nachgang angeordneten Tests unter Mitschülern und Lehrern allesamt negativ aus.

Derzeit sind im Altenburger Land damit 30 Personen mit dem Coronavirus infiziert, die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie erhöht sich somit auf 144. Aktuell befinden sich fünf Personen in stationärer Behandlung, eine davon auf der Intensivstation. Insgesamt 110 Menschen gelten dagegen bereits als genesen, vier Erkrankte starben bislang an den Folgen der Infektion.

