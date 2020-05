Erfurt/Altenburg

Besuche im Altenheimen, von Familienmitgliedern oder von Gaststätten: Thüringen wird die strengen Corona-Regeln in vielen Bereichen lockern und gibt den Städten und Kreisen mehr Entscheidungsfreiheit. Das kündigte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Mittwoch nach der Telefonschalte der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie an. Die Landesregierung wollte noch am Mittwochabend zusammenkommen und Entscheidungen treffen.

Treffen im Familienverbund, Öffnung der Gastronomie

Thüringen lockere die Kontaktbeschränkungen und lasse wieder Treffen von Menschen aus zwei verschiedenen Haushalten zu, sagte Ramelow. Er sprach von Familienverbünden, die wieder zusammenkommen könnten.

Lockerungen soll es auch in der Gastronomie geben, die seit Wochen komplett geschlossen ist. Am 13. Mai würde in Thüringen der Campingtourismus wieder möglich sein, so der Ministerpräsident. Dann folgten Stück für Stück weitere Lockerungen in Richtung Pfingsten und Sommer. Ermöglicht werden solle ein „softer Urlaub“ in Deutschland.

Vorsichtige Signale in Sachen Kita-Betreuung

Zudem wolle Thüringen wieder einen systematischen Schulbetrieb ermöglichen und die Kita-Betreuung hochfahren. Termine dafür nannte Ramelow nicht. Zudem sollen in Krankenhäuser wieder mehr Operationen möglich werden – das gilt auch für auch Patienten, deren Eingriff wegen der Corona-Krise zurückgestellt wurde.

Zu den Kontaktbeschränkungen zu älteren Menschen sagte Ramelow, dass Besuche in Alten- und Pflegeheimen wieder möglich gemacht werden sollten. Bei allen Öffnungen würden jedoch weiterhin das Abstandsgebot von 1,5 Metern sowie die Hygienevorschriften gelten. Maskenpflicht sei dort angezeigt, „wo sich Menschen auf zu engem Raum begegnen“.

Überdurchschnittliche Dynamik in drei Kreisen

Ramelow kündigte an, dass die Kommunen eine Großteil der Regelungsbefugnisse erhalten sollen, die derzeit beim Land liegen. Darüber würde das Kabinett entscheiden. Regionale Lockerungen könnten abhängig vom Infektionsgeschehen ermöglicht werden. Er verwies gleichzeitig darauf, dass Thüringen mit Greiz, Sonneberg und Gotha drei von 15 Kreisen in Deutschland mit einer überdurchschnittlichen Dynamik bei Corona-Infektionen habe.

