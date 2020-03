Coronavirus bringt Altenburger Theaterbetrieb zum Erliegen

Altenburg/Gera

Erst Einschränkungen bei der Besucherzahl, im Anschluss die Ankündigung der baldigen Spielzeitpause und schließlich ein früheres Ende der Vorstellungen, als zunächst gedacht: Die Ausbreitung des Coronavirus ist auch am Theater Altenburg Gera alles andere als spurlos vorbeigegangen. Und inzwischen ist klar: Die Auswirkungen sind sogar noch größer als zunächst gedacht.

Probenbetrieb ebenfalls ausgesetzt

So ruht derzeit nicht nur der Aufführungs-, sondern auch der Probenbetrieb, bestätigt Generalintendant Kay Kuntze auf Anfrage. „Das oberste Gebot ist auch bei uns, unsere Mitarbeiter zu schützen. Daher haben wir uns am Sonntag dazu entschieden, die Proben vorerst einzustellen. Auch die Theater selbst dürfen nur noch nach Rücksprache und in absoluten Ausnahmefällen betreten werden.“ Geplante Vorsprechen und -singen wurden ebenfalls abgesagt. Die Ensemblemitglieder üben, lernen und trainieren zuhause, der persönliche Kontakt zwischen den Mitarbeitern ist quasi eingestellt.

Spielplan gerät ins Wanken

Zwar sei die Zwangspause derzeit nur bis zum 19. April befristet, so Kuntze. Allerdings stehe bereits fest, dass die Auswirkungen auf den Spielplan enorm sein werden. „Alle bis zum Ende der Spielzeit angesetzten Stücke müssen schließlich geprobt werden. Das betritt natürlich auch die geplanten Premieren.“ Stand jetzt dürften die Erstaufführungen von „Vater“, „Emilia Galotti“, „Der Wildschütz“ sowie das Ballett „Da Vinci“ wohl nicht mehr wie geplant umsetzbar sein. Wie weitreichend die Folgen sein werden, ist laut Kuntze derzeit zwar nicht abschließend einzuschätzen. „Aber auch die nächste Spielzeit wird mit ziemlicher Sicherheit betroffen sein“, vermutet er. Das Spielzeitbuch jedenfalls sei zwar beinahe fertig, nun aber erst einmal auf Eis gelegt.

Peter Prautsch hätte in Gera in "Vater" auf der Bühne Quelle: Ronny Ristok

Hilfsangebote für Freischaffende

Auch was die finanzielle Seite anbelangt, stellen sich für die Verantwortlichen derzeit viele Fragen. Zwar ist die Situation für die Mitarbeiter des Hauses nicht unmittelbar existenzbedrohend, allerdings bereite man sich darauf vor, wenn nötig Kurzarbeitergeld zu beantragen, teilt Volker Arnold, kaufmännischer Geschäftsführer des Theaters, mit. Komplizierter liegen die Dinge dagegen bei Gastdarstellern, die für einzelne Produktionen verpflichtet sind und die zum großen Teil freischaffend tätig sind. Hier sei man bestrebt, Kulanz zu üben. Zwar sei das Theater rechtlich nicht zur Zahlung verpflichtet, wolle aber – wo möglich – niemanden im Regen stehen lassen. „Es geht jetzt darum, Einzelfallentscheidungen zu treffen, schließlich hängen oftmals Existenzen von den Engagements ab.“ Denkbar sei etwa, Engagements zu verschieben oder eine Art Vorstellungsguthaben zu vereinbaren, dass zu einem späteren Zeitpunkt abgearbeitet wird.

Baustelle gerät ins Stocken

Unklar ist darüber hinaus, wie es auf der Großbaustelle im Altenburger Landestheater weitergeht. Derzeit laufen die Arbeiten weiter, Schwierigkeiten könnte allerdings mittelfristig die Logistik bereiten, so Volker Arnold. „Gerade beim Material kommt es zu Engpässen. Vieles davon kommt aus Ländern, die derzeit rote Zonen sind, etwa Italien.“ Drei bis vier Wochen, schätzt Arnold, ließen sich etwaige Engpässe überbrücken. Wie es danach weitergehe, ist noch nicht absehbar. „Das muss am Ende auch der Bauträger entscheiden. Die Lage muss nun Woche für Woche beurteilt werden.“

Zumindest eines bereitet den Theaterverantwortlichen derzeit kein Kopfzerbrechen: Die Situation rund um das Theaterzelt bleibt entspannt, die Installation steht ohnehin bis mindestens Frühjahr 2021 zur Verfügung. „Das ist keine akute Sorge für uns, im Moment sind andere Sachen wichtiger“, so Volker Arnold.

Von Bastian Fischer