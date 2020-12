Coronavirus legt Altenburger Abfallwirtschaft lahm – Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 471

Altenburg

Die Corona-Pandemie hat im Altenburger Land ein weiteres, inzwischen 20. Todesopfer gefordert – wieder ein Senior. Das teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Dokumentiert wurden zudem 20 Neuinfektionen und eine leicht gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner von 471.

Das Infektionsgeschehen im Altenburger Land bleibe weiter diffus; größere Hotspots haben sich auch am Dienstag nicht herauskristallisiert. Neuinfektionen gebe es in der Regelschule Treben (2) und in der Kita Wintersdorf (1). Für mehrere bisher von Ansteckungen betroffene Pflegeheime habe das Gesundheitsamt Nachtests veranlasst.

Dienstleistungsbetrieb geschlossen

Geschlossen werden musste zu Wochenbeginn der Bereich Abfallwirtschaft des Dienstleistungsbetriebes Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei in der Jüdengasse 7 in Altenburg, weil sich die dortigen Mitarbeiter nach drei Infektionsfällen komplett in Quarantäne befinden. Der Bereich Abfallwirtschaft ist bis zum 23. Dezember nur noch eingeschränkt per Fax unter der Rufnummer 03447 894040 sowie unter der E-Mail-Adresse awb@awb-altenburg.de erreichbar.

Von LVZ