Schmölln

Dank des beherzten Einsatzes mehrerer couragierter Passanten konnte die Polizei am Sonnabend eine renitente Ladendiebin festnehmen. Die 36-jährige Frau aus Bosnien-Herzegowina hatte zunächst aus einem Modegeschäft eine Jacke gestohlen und war dann zu Fuß in Richtung Bergstraße geflohen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort wurde sie von der Ladenbesitzerin erkannt. Mehrere Passanten beziehungsweise Anwohner eilten der Geschäftsinhaberin, hielten die Diebin fest, wobei sich diese heftig zur Wehr setzte. Bei der anschließenden Durchsuchung der Frau durch die Polizeibeamten wurde noch eine Dose Haargel in ihrer Jacke gefunden, die die Frau kurz zuvor aus einem Supermarkt gestohlen hatte. Die Diebin wurde festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht.

Von OVZ