Ein erheblicher Teil der Bevölkerung des Altenburger Landes verzichtet auf die Impfung gegen Covid-19. Geäußert werden unter anderem Zweifel am Impfstoff als auch an der Situation in den Krankenhäusern. Die LVZ hat fünf wiederkehrende Aussagen von Impfkritikern aufgegriffen und die Ärzteschaft des Klinikums Altenburger Land um Stellungnahme gebeten.