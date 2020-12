Altenburg

Die Zahl der Corona-Patienten im Altenburger Klinikum steigt und steigt. Waren es am Montag noch 46 Covid-19-Erkrankte in stationärer Behandlung, zählte das Gesundheitsamt am Dienstag bereits 56. Das Krankenhaus schaltete schon in der Vorwoche auf Stufe Rot, agiert im Notbetrieb. Nicht zuletzt, weil Pflegepersonal fehlt. Unterdessen sind erneut zwei Seniorinnen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, verstorben.

Weiter angestiegen ist seit Wochenbeginn auch die Sieben-Tage-Inzidenz, die nunmehr bei 450,8 pro 100 000 Einwohner liegt. Damit hat der Landkreis aktuell den höchsten Wert in Thüringen, überholte auch die Landkreise Hildburghausen (knapp 410) und im Saale-Orla-Kreis (407,2). Zum Vortag verzeichnete das Gesundheitsamt ein Plus von 23 Neuinfektionen, berichtete die Behörde. Gegen Ende der Woche ist mit einer neuen Allgemeinverfügung mit deutlich verschärften Maßnahmen zu rechnen.

Neuansteckungen in Heimen und Kitas

Die Zahl der positiv aktiven Fälle ist leicht gesunken, da seit Dienstag eine größere Gruppe Patienten wieder als genesen gilt. Neu von Ansteckungen betroffen sind unter anderem das Pflegeheim Lucka (2) und das Seniorenheim Löbichau (1) sowie die Kindertagesstätten Monstab (1) und Schlossberg in Altenburg (1). Im Pflegeheim Hospitalstift in Altenburg habe sich der Zahl der Infizierten von ursprünglich 6 auf 25 erhöht.

Landrat Uwe Melzer ( CDU) hat das Personal im Gesundheitsamt noch einmal aufgestockt: Vier Mitarbeiter kamen heute hinzu; sie werden hauptsächlich in der Kontaktnachverfolgung unterstützen, kündigte das Landratsamt an. In diesem Team arbeiten jetzt insgesamt 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Von OVZ