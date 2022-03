Altenburg/Gera

Die Corona-Inzidenz in Thüringen steigt aktuell täglich weiter an. Im Altenburger Land lag sie am Mittwoch mit 1907 erstmals knapp vor der 2000er-Grenze und in Gera bei 1633. Folglich machen die Infektionen trotz aller Vorsichtsmaßnahmen auch keinen Bogen um das Theater, das sich jetzt zu einer drastischen Maßnahme gezwungen sah. An diesem Wochenende werden in beiden Städten wegen zahlreicher Erkrankungen, die nicht zwangsläufig alle auf Corona zurückzuführen sind, gleich sieben Vorstellungen beziehungsweise Veranstaltungen ersatzlos gestrichen.

Davon betroffen sind mit den „Comedian Harmonists“ in Altenburg und „Monty Phyton’s Spamalot“ in Gera ausgerechnet die zwei aktuell publikumsstärksten Inszenierungen. Sie fallen sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag aus. Abgesagt sind außerdem in Altenburg am Sonntagvormittag das Theaterfrühstück, das eigentlich auf die nächste Opern-Premiere „Der Wildschütz“ einstimmen sollte, sowie in Gera am Freitag der Ballettabend „Reflexionen“ und am Sonntag das Foyerkonzert.

Karten können umgetauscht oder zurückgegeben werden

Betroffen von den zahlreichen krankheitsbedingten Ausfällen ist vor allem der technische Bereich, weniger das Künstlerensemble. „Aufgrund vieler Erkrankungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im gesamten Bühnenbereich hat sich die Geschäftsführung leider entschließen müssen, einen Großteil der am Wochenende ursprünglich geplanten Veranstaltungen abzusagen. Wir bitten unser Publikum dafür um Verständnis“, so der Kaufmännische Geschäftsführer des Theaters, Volker Arnold. Bereits erworbene Karten können innerhalb von 14 Tagen an den Theaterkassen umgetauscht oder zurückgegeben werden.

Von Ellen Paul