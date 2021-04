Crazy Detectors: Oster(eier)suche im Altenburger Land mal anders

Altenburg

Als er in der Familie ankündigte, mit einem Metalldetektor auf Schatzsuche gehen zu wollen, hat ihn seine Schwiegermutter für verrückt erklärt. Doch kurz darauf ist Stefan Wildhagen mit einem Einsteigermodell losgezogen und hatte nach kurzer Zeit seinen ersten Goldring von fünf Gramm in der Hand. Seitdem hat ihn die Suche nie wieder losgelassen. In der Zwischenzeit sind acht Jahre vergangen, er führt den erfolgreichen Youtube-Kanal „Sondelsüchtig“ und hat im vergangenen Jahr zusammen mit OKM-Chef Stephan Grund das Unternehmen „Crazy Detectors“ gegründet, das verschiedenste Metalldetektoren in einem Online-Shop anbietet.

Historisch relevante Fundstücke gehen an die Archäologie

Wildhagen ist lizenzierter Sondengänger und besitzt damit die Genehmigung, auch gezielt nach historisch wertvollem Kulturgut zu suchen. Dafür arbeitet er eng mit Archäologen zusammen, an die er Fundstücke übermittelt, sollte er etwas historisch Relevantes finden.

Alle nicht lizenzierten Schatzsucher müssen sich auf die Suche nach Neuzeitlichem beschränken. „Aber da kann man auch schon coole Sachen finden“, erzählt er. „Goldmünzen oder Schmuck.“ Das „Sondeln“, wie es in der Szene heißt, ist für Wildhagen mehr als ein Hobby. „Wenn man das so betreibt wie ich, ist das eine Art Lebenseinstellung. Es gibt mir auf verschiedensten Ebenen inneren Frieden. Man beschäftigt sich mit sich selbst, ist in der Natur, befreit die Umwelt von Müll. Denn 90 Prozent dessen, was wir finden, ist Schrott“, erklärt er. Für ihn kommen seine Streifzüge einer Meditation gleich.

„Wir haben verlernt, fokussiert hinzuschauen“

Wer sich für diese eher ungewöhnliche Outdoor-Aktivität interessiert, aber nicht sofort mehrere hundert Euro in einen Metalldetektor investieren will, kann seinen Sucherinstinkt trotzdem aktivieren. Also Augen auf und Fokus setzen. „Wir haben das verlernt, fokussiert hinzuschauen. Auch durch den ständigen Blick aufs Smartphone. Man kann überall Sachen finden“, sagt Wildhagen. Schlüssel, Münzen, sogar Porzellanfiguren oder Glaskunst. Aber der Fund ist nicht sein primärer Antrieb. „Das ist wie beim Angeln. Du fährst an den See, um einen dicken Fisch zu fangen. Aber wenn du nichts fängst, hattest du am Ende trotzdem einen schönen Tag.“

Spielplatz-Pate: In Stadthagen säubert er Spielplätze

Bei manchen Sondengängen sei Wildhagen bis zu acht Stunden draußen unterwegs und merke gar nicht, wie die Zeit vergeht. „Wenn ich könnte wie ich wollte, würde ich jeden Tag losziehen“, sagt er und lacht. „Deswegen heißt mein Kanal ja Sondelsüchtig.“ Seine ganze Familie hat er mittlerweile angesteckt, seine Frau und seine beiden Kinder suchen auch immer wieder fleißig nach Schätzen. In Stadthagen, wo er die Hälfte der Woche verbringt, ist er außerdem Spielplatz-Pate und reinigt die Spielplätze mit seiner Sonde von Müll. Und er hilft immer wieder aus – wenn Ringe oder Ohrringe verloren gehen.

Und was ist der erste Schritt eines zukünftigen Schatzsuchers? Raus in die Natur und Augen auf. Egal ob im Wald, auf den Feldern oder an der Pleiße. Denn wo im Altenburger Land die ergiebigsten Gebiete für ihn liegen, erzählt Stefan Wildhagen als Insider natürlich nicht ...

Von Katharina Stork