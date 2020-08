Cremig gerührte Frühjahrsblüte mit Raps aus der Ziegelheimer Honigklappe

Nobitz

Wer in Ziegelheim die Lindenstraße entlang fährt, kann gleich im Hundertmeter-Takt seinen Bedarf an Eiern und Honig per Selbstbedienung decken. Von der Eierklappe am Zaun Hausnummer 7 ist es nicht weit bis zur Honigklappe bei Hausnummer 3.

Honigklappe für klingelfaule Kundschaft

„Einfach ziehen“, meint Imker Mario Heine mit Blick auf seine Verkaufsbox Marke Eigenbau. Momentan bietet er Raps-Frühjahrsblüte an und beschränkt die Zahl der Gläser in der Klappe auf vier. Wenn der Honig zu heiß wird, verliere er seine heilende Wirkung, erklärt der 42-Jährige. Auf die Direktvermarktung über eine Honigklappe ist er durch Hühnerzüchter und Eierklappen-Initiator Robert Taubert gestoßen. „Das ist eine richtig gute Idee. Die Leute wollen auch auf dem Dorf nicht stören und klingeln deshalb nicht“, meint der Bauunternehmer und erzählt, dass die Anzahl seiner Kunden durch die Selbstentnahmemöglichkeit zugenommen habe.

Im Schnitt werden am Tag zwei Gläser zu je vier Euro gekauft. „Dieses Jahr ist der Honig besonders zart schmelzend. Die Kunden sind begeistert“, berichtet der Imker. Es könnte daran liegen, dass Mario Heine seinen Honig rührt, um ein Auskristallisieren zu verhindern. Um bei der Raps-Frühjahrsblüte eine cremige Konsistenz zu erreichen, wird der Honig zwei Wochen lang täglich gerührt. Bei der Sommerblüte dauert der Vorgang nicht ganz so lang.

Neun Beuten stehen im Garten von Familie Heine. Jedes der Völker besteht aus etwa 40 000 Bienen. Quelle: Andy Drabek

50 Kilogramm Honig von 40 000 Bienen

Seit elf Jahren betreibt der Ziegelheimer die Imkerei als Ausgleich zum beruflichen Alltag. Etwa drei Kilometer beträgt der Radius, den seine neun Bienenvölker auf der Suche nach Nektar zurücklegen. Jedes Volk besteht aus rund 40 000 Bienen und produziert im Jahr zwischen 30 und 50 Kilogramm Honig. In diesem Jahr enthält die Sommerblüte neben der obligatorischen Linde auch Phacelia. „Wir haben das Glück, dass hinterm Haus auf dem Feld Phacelia blüht“, freut sich Heine. Für ihn ist jeden Sonntag Imkertag. Dann kontrolliert er die neun Beuten, die im hinteren Teil des Gartens stehen und schaut nach, wie es seinen Bienen geht – nicht dass eine Königin ausschwärmen will.

