Schmölln

Es war auch das Losglück, das am Wochenende in Schmölln mitentschied, erklärt Jane Heber. Platzregen und nasser Boden machten es den Spürnasen nicht einfach, die Fährte zu finden. Gut für jene, die erst nach dem schlechten Wetter an den Start gingen und sich auf die Suche machten. Auf den Feldern rund um das Gelände des Schmöllner Hundesportvereins fand die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft der Fährtenhunde des Rassezuchtverein für Hovawarte statt.

Organisiert wurde die Qualifikation von Jane Heber aus Göllnitz. Sie leitet außerdem die Übungsgruppe Schmölln und machte sich selber auf die Suche nach einem Austragungsort, erzählt sie am Montag nach dem Wettkampf. „Wir sind froh, dass der Schmöllner Verein da eingesprungen ist“, so Heber. Die letzte Qualifikation auf dem Boden der Region ist auch schon ein paar Jahre her: 2013 fand sie zuletzt statt, sein Übriges hatte Corona in den vergangenen Monaten getan.

Qualifikationswettbewerb für Deutsche Meisterschaften

Fündig für den Wettbewerb wurde Heber in der Nachbarschaft, in Schmölln. Der dortige Hundesportverein unterstützte das Vorhaben, die Agrargenossenschaft Dobitschen stellte die Fläche zur Verfügung, und seitens der Stadt gab es ebenfalls grünes Licht. Um bei allen Teams, also Hunden und ihren Führern, das Können abzufragen, braucht es nämlich Platz, so Heber. „Die Fährte braucht ungefähr fünf Hektar Fläche, weil die auch einen gewissen Abstand zueinander einhalten müssen.“ Dazu kommen Ersatzfährten, falls eine verwischt wird und nicht ausreicht für die feine Hundenase. „Es kann schon passieren, dass jemand dort durchläuft“, so Heber. Schließlich wird die Spur circa drei Stunden vor dem Wettbewerb gelegt und besteht aus sogenannten Trittsiegeln – Fußabdrücke.

Leistungsrichter Heinz Kraus bei der Auswertung von der Leistung von Mathias Gasterich und seinem Balu vom flinken Wiesel. Quelle: Mario Jahn

Wetter erschwerte die Fährtensuche

Doch: Es nützt auch der beste Riecher nichts, wenn die Umstände nicht ganz stimmen. Das Wetter sorgte am Wochenende in Schmölln für schwierige Verhältnisse bei Hund und Halter. Der Platzregen füllte die Fährten mit Wasser, trotz guter Nasen waren die auch für die Hunde nur noch schwer erkennbar. Das machte es schwierig für einige Teams, der Fährte zu folgen. Am Ende schafften es nur zwei Paare, sich für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren.

Teilgenommen hatten sechs – sogar aus Köln kam ein Team – Mathias Gasterich und sein Balu vom flinken Wiesel – angereist. „Die anderen haben aber das Pech auch sportlich genommen. Eine Dame hat einen Kurzurlaub daraus gemacht“, erzählt Heber. Pech war es, weil Teams, die erst später, nach dem Regen dran waren, wieder bessere Chancen hatten, die Spur war wieder zu riechen.

Balu vom flinken Wiesel bei der Arbeit. Quelle: Mario Jahn

Auf der Strecke, die im Schnitt 20 Minuten höchste Konzentration vom Tier verlangt, so Heber, waren außerdem sieben Gegenstände abgelegt. Die mussten von den Tieren gefunden und angezeigt werden, so will es das Reglement. In Schmölln waren am Wochenende nur Hunde der Rasse Hovawart vertreten – wer die Qualifikation schaffte, darf im Oktober zur Deutschen Meisterschaft ins nordrhein-westfälische Bergheim. Das gelang am vergangenen Wochenende nur den Teams, die sowohl Sonnabend als auch Sonntag mit guten Punkten ins Ziel kamen: Mathias Gasterich mit seinem Balu vom flinken Wiesel und Günther Hadel mit Josh ex Canis Lupus.

Fährtenarbeit wird rundum bewertet

Geht es auf die Fährte, ist der Vierbeiner an der Leine, erklärt Heber. Zehn Meter misst die, alles ist ganz genau geregelt bei diesem Hundesport. Fährtenhunde seien anders ausgebildet als beispielsweise Jagdhunde, die schon früh geprägt werden. Bei der Fährtenarbeit gibt es gewünschtes Verhalten, das beurteilt ein Richter, berichtet Jane Heber. Es geht um die gesamte Art und Weise, wie die Hunde suchen und anzeigen.

Leistungsrichter Heinz Kraus bei der Auswertung von der Leistung von Mathias Gasterich. Auch Gasterich qualifizierte sich mit seinem Hund Balu vom flinken Wiesel für die DM. Quelle: Mario Jahn

Das beginnt schon beim sogenannten Abgang – dem Beginn der Fährte. Fachsprachlich geht es dann in Schenkel und Winkeln, also in verschiedensten Richtungen, über die Fläche. „Dieser Sport ist vor allem Kondition und Konzentration“, erklärt Heber dazu. „Ich war heut auch platt“, gibt Heber am Tag nach dem Wettbewerb zu. Es gehe viel hin und her bei einer solchen Prüfung, da wird Strecke zurückgelegt, die Hunde müssen sich voll auf die Fährte konzentrieren – bestenfalls bleiben sie die ganze Zeit mit der Nase am Boden. Jane Heber, selber schon Teilnehmerin an Deutschen Meisterschaften, war nicht mit ihrem Vierbeiner im Team dabei, ihre Hündin bekommt Welpen. Nächstes Jahr vielleicht wieder, sagt sie.

Altenburger Land kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus dem Altenburger Land direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Übrigens: Damit Fährtenhunde am Ende tatsächlich gut sind in dem, was sie tun, braucht es natürlich Training. Das könne jede Rasse lernen, erklärt die Expertin, die seit 2001 dabei ist. Jane Heber beginnt damit bereits teils im Welpenalter der Hunde. „Ganz spielerisch“, sagt sie. Anders würde das auch nicht funktionieren.

Von Vanessa Gregor