Dach-Einsturz: Paar in Buscha hatte viel Glück

Buscha

Im wahrsten Sinn des Wortes ist Catharina Jurriansen und Klaus Güth das Dach über den Köpfen eingestürzt. Wie erst am Montag bekannt wurde, brach die mehrere hundert Jahre alte Konstruktion am Donnerstagnachmittag zusammen. „Es hat sich angehört, als würde ein Sandlaster auf ein Mal seine ganze Ladung abkippen“, beschreibt Klaus Güth den Moment, als er mit der Eigentümerin des Gutes im Langenleuba-Niederhainer Ortsteil Buscha in der Stube saß. Auf den Hof geeilt, standen Jurriansen und Güth dann in einer dichten Staubwolke.

Das halbe Dach der Wohnhaus-Stall-Kombination aus dem Jahr 1748 fehlte. Bei dem Einsturz hatten die Beiden, die vor 13 Jahren das Gehöft erworben haben, wohl gleich etliche Schutzengel im Einsatz. Die hatten zuerst dafür gesorgt, dass Jurriansen Töchter – sechs und acht Jahre alt – nicht zu Hause waren. Zudem stürzte das Dach nicht Richtung Hof, sondern in den Garten. Zerstört wurde auch „lediglich“ das Dach überm Stall. Und was noch wichtiger ist: Es kamen weder Mensch noch Tiere dabei zu Schaden.

Nichtsdestotrotz ist die Situation für die Hofbewohner dramatisch. Möglichst noch vor dem Winter muss das Dach repariert werden. Mit etwa 25 000 Euro für die einfachste Variante, rechnet Güth. Bis zur Reparatur ist das Wohnhaus behördlich gesperrt. Für den Moment sind Jurriansen und Güth im Dorf bei Bekannten untergekommen. „Am Wochenende wollen wir den eingestürzten Teil wegräumen“, kündigt Güth an – und bittet um Helfer, die mit anfassen. Unterstützung kommt derweil auch von der Gemeinde, die Dienstag ab 10 Uhr ein Spendenkonto eröffnet.

Infos zum Spendenkonto gibt es unter http://www.wieratal.de

Von Jörg Reuter