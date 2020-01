Dachsicherung auf dem Halben Schloss in Langenleuba-Niederhain

Langenleuba-Niederhain

Das hat es lange nicht gegeben: Am Halben Schloss in Langenleuba-Niederhain wird gearbeitet. Ein Trupp Handwerker ist dieser Tage damit beschäftigt, auf dem Dach des altehrwürdigen Baus Löcher zu flicken. Wie einer der zwei jetzigen Eigentümer der Immobile auf Anfrage mitteilt, wurde mit der Notsicherungen bereits einige Tage vor Weihnachten begonnen. „Aber wir haben, so weit das Wetter mitspielt, mindestens noch bis zur letzten Februarwoche zu tun“, sagt der Leipziger Bauunternehmer Francis Gergely, der im Juni 2018 mit einem Partner zusammen das Schloss ersteigert hatte.

Eigentümer hält gesetzte Fristen ein

Die jetzt durchgeführte Reparatur geht auf eine Forderung der Unteren Denkmalschutzbehörde zurück. Diese hatte auch verlangt, dass die undichten Stellen im Dach noch bestenfalls vor dem Winter verschlossen werden müssen. „Wir haben eine Frist gesetzt und eine Ersatzvornahme angedroht, denn die einzigartigen Stuckdecken aus dem frühen 18. Jahrhundert sind extrem bedroht“, erklärt der Leiter der Behörde im Landratsamt, Uwe Mittelstädt. Er räumt aber ein, nicht komplett davon überzeugt gewesen zu sein, dass die Schlossherren dem fristgemäß nachkommen.

Einzig das grüne Sicherheitsnetz wurde vor dem Verkauf vor ungefähr fünf Jahren angebracht. Quelle: Mario Jahn

Um so mehr freut sich Mittelstädt, dass nun nach rund zehn Jahren erstmals wieder an der Gebäudehülle gearbeitet wird. Seiner Ansicht nach hat es das Halbe Schloss unbedingt verdient. „Es handelt sich dort um ein Kulturdenkmal von erstem Rang, weil im Inneren der Zustand von 1711 zu großen Teilen noch erhalten ist, selbst die Küche mit dem Rauchabzug ist aus dem 18. Jahrhundert“, schwärmt der Fachmann vom unverstellten Blick in die Vergangenheit. Um diese zu konservieren stehe als nächstes eine exakte Vermessung des Objektes an, so der Fachdienstleiter weiter.

Weitere Sanierung wird noch abgestimmt

Bis dahin will der Eigentümer nicht nur die Löcher im Dach gestopft, sondern auch das Haus gereinigt haben. „Das haben wir den Verantwortlichen im Denkmalamt versprochen“, so Gergely. Wie es dann mit einer Sanierung weitergehen könnte, ist indes noch nicht durchgeplant. Als erstes müsse er sich darüber mit seinem Partner abstimmen und im zweiten Schritt müsste dann ausgelotet werden, wie die Sanierungsauflagen des Denkmalschutzes sind und welche Fördermittel es dafür gebe, schildert Gergely.

Ein Bild das es so rund zehn Jahr nicht gab: Überall auf dem Dach des Schlosses sind Arbeiter im Einsatz. Quelle: Mario Jahn

Letztlich braucht es für den Erhalt der außergewöhnlichen Immobilie aber auch ein Nutzungskonzept. Denn ohne eine vernünftige Nutzung seien die Maßnahmen ein Stück weit sinnlos, gibt Mittelstädt zu. Der Amtsleiter verweist in diesen Zusammenhang auf eine Vielzahl von Objekten bei denen das sehr gut gelungen ist, angefangen beim Schloss in Ponitz bis hin zum Rittergutsensemble in Treben. „Es ist also möglich“, stellt Mittelstädt klar.

Von Jörg Reuter