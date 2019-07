Wilchwitz

Großes Aufsehen herrschte am Mittwochnachmittag in Wilchwitz. Weithin sichtbar stand eine Rauchsäule über dem Nobitzer Ortsteil. Der Grund war schnell ausgemacht: In einem Nebengebäude in der Mittelstraße war der Dachstuhl in Brand geraten. In der Folge erlebte das Dorf einen Großeinsatz der Rettungskräfte.

Neben der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr waren auch Kameraden der Altenburger Berufsfeuerwehr sowie der Wehren aus Klausa, Ehrenhain, Ziegelheim und Langenleuba-Niederhain gemeinsam mit Kräften des Roten Kreuzes und der Polizei zum Einsatzort geeilt.

Oberste Priorität war laut OVZ-Informationen bei dem Einsatz der Schutz des unmittelbar angrenzenden Hauptgebäudes. Zu diesem Zweck kam auch die Drehleiter der Altenburger Wehr zum Einsatz, Kameraden kämpften teils mit Atemschutzmasken gegen die Flammen, die sich auch durch das Treppenhaus des Gebäudes fraßen. Um ein Wiederaufflammen zu verhindern, wurde der Dachstuhl zudem mit einer Schaumabdeckung besprüht. Dies war nicht zuletzt auch deshalb notwendig geworden, da die Einsatzkräfte den Dachstuhl selbst nicht mehr betreten konnten – es bestand Gefahr, dass die durch das Löschwasser vollgesogene Lehmdecke einstürzen könnte.

Von bfi