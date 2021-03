Dafür fließen die Kohlemillionen im Altenburger Land

Angelegt und verortet in der Tourismusstrategie des Altenburger Landes soll hier das Erlebnis Natur fortgeschrieben werden. So soll das Gebiet am Haselbacher See unter anderem durch Gleisertüchtigung an die Kohlebahn angeschlossen werden, für die ein neuer Halte- und Informationspunkt geplant ist. Mit neuen und ausgebauten Wege, ebensolchen Parkplätzen, Aussichtspunkten, Toiletten und Umkleiden in Gebäuden direkt am Strand sowie einem barrierefreien Zugang und weiterer Profilierung des Ufers sollen zudem mehr Gäste in das Naherholungsgebiet östlich von Lucka in der sächsisch-thüringischen Grenzregion gezogen werden.