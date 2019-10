Altenburg

Mit dem 2. Philharmonischen Konzert der Saison am Mittwoch, den 23., und Donnerstag, den 24. Oktober, im Konzertsaal des Geraer Theaters sowie am Freitag, den 25. Oktober, in der Brüderkirche Altenburg jeweils 19.30 Uhr setzt das Philharmonische Orchester Altenburg Gera seine Programmreihe „ Zukunftsmusik ostwärts“ fort.

Als Dirigent stellt sich dabei Lutz Rademacher vor, der zu den Kandidaten für das ab Sommer 2020 freie Amt des Generalmusikdirektors zählt. Derzeit ist er noch GMD am Landestheater Detmold.

Der Bukarester Komponist Dan Dediu, einer der berühmtesten zeitgenössischen Komponisten Rumäniens, hat zu diesem Anlass für das Philharmonische Orchester Altenburg Gera und für den jungen rumänischen Cellisten Mircea Marian ein neues Konzert für Violoncello und Orchester komponiert.

Herr Dediu, an Sie wurde der Kompositionsauftrag vergeben. Welche Rolle spielte für Sie „das Rumänische“ beim Komponieren?

Rumänien ist ein besonderes Musikland. Die traditionelle Musik Rumäniens ist so vielfältig. Was ich daran liebe: Die Tänze und deren melodische Erfindung ist einfach großartig! Und so passierte es auch mit dem vierten Satz des Cellokonzertes, wo ich eine Mischung zwischen Béla Bartóks „6 Rumänischen Volkstänzen“ und Quentin Tarantinos Film „Pulp Fiction” machen wollte. Daraus ergab sich ein Satz, den ich „Romanian Pulp Dances” genannt habe.

Macht es für Sie einen Unterschied, für ein deutsches Publikum oder für ein rumänisches Publikum zu komponieren?

Nein. Ich vertraue der Empfindsamkeit und dem Vorstellungsvermögen des Publikums im Allgemeinen. Publikum hat Instinkt. Egal, wo auf der Welt.

Ihr Cellokonzert wird von dem jungen Rumänen Mircea Marian uraufgeführt. Haben Sie seine persönliche Spielweise berücksichtigt?

Mircea ist ein großes Talent! Er spielt alles – traditionelles und zeitgenössisches Repertoire – mit derselben Ernsthaftigkeit und Leidenschaft. Wir haben eng zusammengearbeitet und ich habe ein paar Passagen für ihn speziell komponiert. Es war ein großes Vergnügen, mit ihm arbeiten zu können. Ich bin sehr glücklich, dass er der Solist ist!

In Deutschland führt zeitgenössische Musik, betitelt mit „Neue Musik“, ein relatives Nischendasein. Wie wird zeitgenössische Musik bei Ihnen in Rumänien geschätzt?

Ich denke, überall ist Neue Musik ein Nischengebiet. Und so wird es bleiben. Rumänien macht keine Ausnahme. Die Neue Musik-Szene ist begrenzt, es gibt ein paar Festivals, das Sehnen nach Finanzierung ist groß. Der Rumänische Komponistenverband, Kultur-Ministerium und Rundfunk kümmern sich um die Komponisten, veranstalten Konzertserien und Podiumsdiskussionen und das Enescu-Festival gibt einen recht wichtigen Impuls für alle Komponisten.

Das Projekt „ Zukunftsmusik ostwärts“ ist ein Projekt des musikalischen Austausches. Finden Sie, dass der kulturelle Austausch der verschiedenen europäischen Länder ausreichend praktiziert wird?

Deutschland war immer neugierig und bereit für einen kulturellen Austausch. Es geht um die Erfahrung des Anderen und um die innerliche kulturelle allmähliche Bereicherung und Verwandlung. Deswegen finde ich, dass das Projekt „ Zukunftsmusik ostwärts“ eine wunderbare Initiative ist, die beiden Seiten Gelegenheit gibt, sich erneut zu erkennen und zu verstehen.

Jeweils 18.45 Uhr gibt Dramaturgin Birgit Spörl eine Einführung. Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365 8279105 (Gera) bzw. 03447 585160 ( Altenburg), online unter www.theater-altenburg-gera.de.

Von OVZ