Dani Wilde und Circus Electric bringen Kuhstall Tanna zum Grooven

Tanna

Ein Samstagabend mit guter Rockmusik im Kuhstall Tanna – das kommt ja öfter mal vor, aber wenn dann der Kalender den 9. November 2019 anzeigt, dann ist das doch schon wieder etwas Besonderes.

Man muss nicht in die Metropolen pilgern

Und auch wenn der Autor vor dreißig Jahren sein erstes Lebensjahrzehnt noch nicht ganz vollendet hatte, so wird ihm an einem solch geschichtsträchtigen Datum in dem kleinen Dorf ganz im Westen unseres Landkreises dann doch wieder bewusst, wie gut man es doch hierzulande mit den offenen Grenzen hat und wie besonders es auch nach 30 Jahren immer noch ist, dass man ganz selbstverständlich eine Band aus England auf der Bühne bewundern darf. Und es wird bewusst, dass man für gute und ehrliche Rockmusik nicht in die Metropolen pilgern muss, sondern dass das Gute dann doch manchmal so nah liegt.

Vorausgesetzt, man ist offen dafür und schwingt sich ins Auto oder aufs Fahrrad und nimmt die paar Kilometer Fahrt auf sich. Matthias Schleich und seine Mitstreiter hatten sich für diesen Abend zwei junge Trios eingeladen: Einmal die Band um die schon mit einem British Blues Award prämierte Dani Wilde und dann die Berliner Jungs von „ Circus Electric“ um Adrian Dehn.

Muffiger Sound zum Anfang

Den Anfang machten die drei Briten mit Miss Wilde an Gesang und Gitarre, Victoria Smith am Bass und Jack Bazzani an den Drums. Los ging es mit eher ruhigeren Balladen und Songs auf der Akustik-Gitarre. Einfühlsamer Gesang, der nur durch die ganz dezente Instrumentierung unterstützt wurde. Nur schade, dass man seine Ohren ganz schön in die Hand nehmen musste, um davon überhaupt etwas mitzubekommen, denn der Sound war am Anfang des Abends doch noch ziemlich muffig und basslastig, was sich im Laufe des Konzertes dann aber geben sollte.

Später konnte man dann zum Glück auch deutlicher vernehmen, wie viel Power und Dynamik denn eigentlich in der Stimme dieser zierlichen Frau aus Brighton steckt. Zwei Attribute die, ergänzt um eine atemberaubende Fingerfertigkeit, auch gänzlich auf ihr Gitarrenspiel zutreffen.

Jede Menge Drive

Im zweiten Teil des Sets wurde dann die Akustik- gegen die E-Gitarre eingetauscht und nun ging die Post im Kuhstall so richtig ab. Feiner Modern Blues, jede Menge Drive in der Musik und eine Band, die an diesem Abend so richtig Spaß hatte. So wurde im Saal und auf der Bühne der Temperaturregler so langsam nach oben geschoben und die folgenden drei Herren um den in Tanna durch diverse Konzerte mit anderen Formationen bereits bestens bekannten Frontmann Adrian Dehn brauchten nur noch abräumen.

Und das taten die Berliner dann auch so richtig. Kraftvoll-treibende und mit viel Energie und Spielfreude vorgetragene Songs brachten die Stimmung im Saal zum Sieden und so manche lockige Mähne zum Schütteln. Und auch hier wieder ganz viel Power in der Stimme. Die Verzerrung an beiden Verstärkern wurde ordentlich aufgedreht, ein groovender Berserker bearbeitete sein Schlagzeug und gemeinsam hatten die drei Jungs so richtig Spaß am Musizieren – mehr braucht es nicht für einen guten Bluesrock-Abend im kleinen Dorf. Ein äußerst gelungener Samstag im Kuhstall, der aber durchaus auch doppelt so viele Besucher verdient hätte.

Von Thomas Trummer