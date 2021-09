Daniel Beilschmidt ist Altenburgs neuer Schlossorganist – und hat viel vor

Altenburg

Neuzugang im Residenzschloss: Ab dem 1. November übernimmt Daniel Beilschmidt das Amt des Schlossorganisten. Nach insgesamt 45 Jahren verabschiedet sich Beilschmidts Vorgänger Felix Friedrich in den verdienten Ruhestand (LVZ berichtete). Am Mittwoch wurde der Neue offiziell und standesgemäß im Bachsaal des Residenzschlosses vorgestellt – und ging direkt mit einem ganzen Ideenpaket für seine Amtszeit an den Start.

Aufwendiges Verfahren, einstimmige Entscheidung

Zuvor hatte Beilschmidt jedoch ein aufwendiges Bewerbungsverfahren durchlaufen, wie Thomas Knechtel, Werkleiter des Residenzschlosses, erklärte. Nachdem die Stelle im Frühjahr ausgeschrieben worden war, musste sich jeder Bewerber einem Bewerbungsgespräch stellen und an der Trost-Orgel sein Können beweisen. „Wir sind sehr froh, dass die Entscheidung für Daniel Beilschmidt am Ende einstimmig fallen konnte“, freute sich Knechtel.

Trost-Orgel ist „absolutes Highlight“

Der so gepriesene fand im Gegenzug ebenfalls lobende Worte für sein künftiges Arbeitswerkzeug im Schloss. „Die Trost-Orgel ist ein absolutes Highlight, verleiht der Stadt internationale Ausstrahlung“, betonte Beilschmidt. Mit diesem Pfund im Rücken wolle er künftig zur Attraktivität der Skatstadt beitragen.

Ausbildung in Leipzig, Kopenhagen und Weimar

Sein Lebenslauf jedenfalls lässt erwarten, dass Beilschmidt das nötige Rüstzeug mitbringt. Der 1978 in Zeulenroda geborene Organist kann auf eine Ausbildung an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig, am Königlich Dänischen Musikkonservatorium in Kopenhagen und der Hochschule „Franz Liszt“ in Weimar verweisen. Neben seiner Tätigkeit als Künstlerischer Mitarbeiter an der Leipziger Hochschule ist er zudem seit 2009 als Universitätsorganist in der Messestadt tätig, war parallel von 2009 bis 2015 Assistenzorganist an der Thomaskirche. Prall gefüllt ist auch die Liste seiner bisherigen Gastspielorte, die neben Europa auch Amerika und Australien umfasst.

Beilschmidt will Synergien nutzen

In Altenburg will Beilschmidt, der auch weiter in Leipzig aktiv bleibt, zahlreiche Vorhaben anschieben und auch Synergien durch seine anderen Wirkungsstätten nutzen, wie er sagt. Neben einer Erweiterung des Veranstaltungsspektrums und einem stärkeren Fokus auf die sozialen Medien möchte er insbesondere der jungen Generation die Orgelmusik und -kultur näherbringen, um so auch Organisten-Nachwuchs zu gewinnen. Auch sollen künftig häufig Studenten in der Schlosskirche in die Tasten greifen. Vorstellbar sei zudem, das Instrument mit anderen Darstellungsformen zu mischen.

„Orgelstadt Altenburg“ wird Langzeitprojekt

Und auch mehrere Langzeitprojekte seien bereits in Arbeit. So plant Beilschmidt, im Lauf der kommenden Jahre sämtliche Orgelwerke von Bach in Altenburg aufzuführen. Und unter dem Banner „Orgelstadt Altenburg“ kündigt sich ebenfalls Großes an. Gemeinsam mit Stadtkantor Johann Friedrich Röpke wolle er ein Paket erarbeiten, dass neben dem Schloss auch die Orgeln in Bartholomäi- und Brüderkirche miteinander verbindet. „Das steht jedoch noch ganz am Anfang“, dämpft er allzu vorschnelle Erwartungen.

Die erste Gelegenheit, den neuen Schlossorganisten selbst zu erleben, bietet sich dem Publikum zum Reformationstag am 31. Oktober. Um 17 Uhr gibt Daniel Beilschmidt ein Konzert an der Trost-Orgel.

Von Bastian Fischer