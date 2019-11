Dank „Sommernachtstraum“ freuen sich Kohlebahner über 1313 Euro

Meuselwitz

Wiederholter Vandalismus und Kabeldiebstähle, Sturmschäden und noch als Gipfel festgestellte Hohlräume unter dem Gleisbett, die zu Teilsperrungen der Strecke führten – die Kohlebahner hatten in der jüngeren Vergangenheit beileibe keinen leichten Stand. „Solche Ereignisse bedeuten immer einen herben Rückschlag, kosten zusätzliches Geld, das andernorts fehlt, und können schnell den Bestand des Vereines gefährden“, umschreibt Kohlebahnchef Karsten Waldenburger drastisch die Situation. Verborgen blieben diese schon existenzbedrohenden Einschnitte auch den Schülern des damaligen Kurses „Darstellen und Gestalten“ nicht. Die damaligen Zehntklässler hatten im Rahmen des Kurses das Shakespeare-Stück „ Sommernachtstraum“ einstudiert und führten dieses Stück zusammen mit dem Schulchor zusätzlich weitere zwei Mal für den guten Zweck im örtlichen Lutherhaus auf (die OVZ berichtete).

Statt Eintritt um Spenden gebeten

Statt eines Eintritts baten sie um Spenden für den Kohlebahnverein. Auch die Eltern und Lehrer brachten sich in das Hilfsprojekt mit ein und sorgten unter anderem für die Beköstigung der Besucher. Mit dem Erfolg hatten selbst die engagierten Macher nicht gerechnet: 190 Zuschauer erlebten die beiden Vorstellungen. Und sie gaben auch gern und reichlich für die Kohlebahner: 1313,82 Euro konnten am Ende des bewegten wie anstrengenden Tages übergeben werden.

Ausbaufähige Aktion

„Das war eine Aktion, die man nicht hoch genug würdigen kann. Vor allem, weil sie von Meuselwitzern für einen Meuselwitzer Verein gekommen ist“, meinte ein merklich um Worte ringender Kohlebahnchef Waldenburger. Er sieht in den beiden Aufführungen zugunsten eines anderen, gebeutelten Vereines eine Aktion mit großem Potenzial, um es nachzuahmen. „Hier ist jemand aus Meuselwitz aktiv geworden, um einem anderen von hier uneigennützig zu helfen, dem es derzeit nicht so gut geht. Sowas sollte grundsätzlich Schule machen“, wünscht sich Waldenburger. Das so eingespielte Geld wird nun verwendet, um die durch die Mehrausgaben gerissenen erheblichen Löcher im Etat wenigstens ein wenig zu flicken.

Viel wichtiger ist für Karsten Waldenburger aber die Botschaft, die von der Sammelaktion ausgeht. „Wir haben als Verein ohnehin schon seit einiger Zeit einen guten Draht zum örtlichen Gymnasium. So stellen wir für die Abifeiern auch unseren Lokschuppen kostenfrei zur Verfügung und stellen dafür nur die Nebenkosten in Rechnung“, so der Vereinschef. Diese ohnehin schon bestehende Kooperation soll nun künftig weiter ausgebaut werden.

Ein Adventskalender entsteht

„Im Ergebnis dieser Veranstaltung wurde in den geführten Gesprächen weitere Anknüpfungspunkte der Zusammenarbeit gefunden. Ob es dabei um eine Fahrt der beteiligten Schüler und Lehrer mit der Kohlebahn oder der Durchführung von Schulprojekten geht, werden die zukünftigen Zusammentreffen ergeben. Die Mitglieder des Kohlebahnvereines freuen sich auf jeden Fall, mit unserer Jugend weiter zusammenzuarbeiten und vielleicht ist dies zukunftsweisend. Es wäre auf jeden Fall anstrebenswert, Gemeinsamkeiten zu erkennen und diese im gegenseitigen Interesse weiter zu entwickeln“, schreibt auch Karin Günther im Namen der Mitglieder des Kohlebahnvereines via sozialen Netzwerken.

Eine konkrete Aktion wird es schon definitiv in wenigen Tagen geben. Schüler des Meuselwitzer Gymnasiums, der örtlichen wie auch der Frohburger Regelschule werden gemeinsam am Lokschuppen einen Adventskalender gestalten. „Jede Schule wird für jeweils acht Fenster verantwortlich sein“, erklärt Karsten Waldenburger. Und noch ein weiteres mögliches Kooperationsgebiet hat der Vereinschef schon ausgemacht: „Wir haben hier in Meuselwitz so viele junge Leute mit einem ausgemachten Faible für die Schauspielerei. Warum sollen sie nicht bei der Gestaltung unserer Westerntage mitwirken“, so Waldenburger.

Von Jörg Wolf