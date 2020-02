Altenburg

Tschüss Altenburg, ich gehe zum Ende dieser Woche. In unserem Volontariat bei der Leipziger Volkszeitung durchlaufen wir mehrere Redaktionen und lernen so vielfältige Städte und Gemeinden kennen. Nach über einem Jahr Volo-Dasein bemerke ich, dass Menschen eigentlich immer das Gleiche bewegt. Unfaire Behandlung, höhere Kosten, Parkplatzknappheit – das ist nur ein kleiner Auszug aus meinem Einblick. Dabei bemerkt man immer wieder, wie ähnlich die Gefühle der Menschen sind. Bei all den schlechten Nachrichten, die um die Welt gehen, möchte ich die Aufmerksamkeit für einen Moment auf Schönes lenken.

Gemeinschaft prägt das Altenburger Land

OVZ-Volontärin Nicole Grziwa. Quelle: André Kempner

Ich habe hier in Altenburg engagierte und interessante Menschen kennengelernt. Von einem Schüler, der anderen die digitale Welt näherbringen will, einem Mann, der unzählige Playmobilfiguren sammelt und so eine wundervolle Welt ins Altenburger Schloss brachte, bis hin zu einem Regisseur, der den thüringischen Dialekt in seiner Dokumentation beleuchtet: Eine Menge Menschen tragen etwas zur Gemeinschaft im Altenburger Land bei. Ich hoffe, dass das so bleibt.

Denn darauf kommt es letztlich an: Dass wir einander helfen, uns gegenseitig unterstützen und Gutes in die Welt bringen. Danke Altenburg, für die schöne Zeit!

Von Nicole Grziwa