Darum bekommen die Gemeinden im Altenburger Land jetzt Geld vom Kreis zurück

Altenburg

Der Kreis hat den Gemeinden des Landkreises mit seinem Ende 2020 beschlossenen Haushalts für dieses Jahr viel zu viel Geld im Form der sogenannten Kreisumlage abgeknöpft. Auf diese Schieflage hat das Landratsamt nun reagiert und dem Kreistag einen Nachtragshaushalt vorlegt. Danach sinkt die Umlage um vier Millionen Euro innerhalb eines Haushaltsjahres – ein beispielloser Vorgang in der Geschichte des Kreises. Die für viele Gemeinden teils extremen finanziellen Belastungen durch die Zahlungen an den Kreis sorgen Jahr für Jahr für Unmut und dafür, dass in den Städten und Dörfern Investitionen und Werterhaltungen nicht stattfinden können.

Wie sich nun herausstellt, hatte vor allem der Bund für die Kosten der Unterkunft für sozial Bedürftige dem Kreis weit mehr zur Verfügung gestellt, als dieser eingeplant hatte, weshalb es nun einen deutlichen Überschuss gibt. Dieser muss nun zurückerstattet werden, weil es zur Haushaltsverabschiedung im Dezember 2020 einen Begleitbeschluss gab, der dies forderte. Nur unter dieser Bedingung hatten einige Fraktionen, vor allem SPD, Linke und Regionale, dem Etat überhaupt zugestimmt. Landrat Uwe Melzer (CDU) war über das Jahr häufig kritisiert worden, dass er den Beschluss nicht umsetzen würde.

Altenburg bekommt 1,48 Millionen Euro zurück

Mit der nun einstimmig beschlossenen Senkung bekommen alle Gemeinden Geld zurück, das meiste davon Altenburg mit 1,48 Millionen Euro. Schmölln kann mit rund 678 000, Meuselwitz mit rund 423 000, Nobitz mit 309 000, Lucka mit 135 000 und Gößnitz mit rund 135 000 Euro rechnen.

So viel bekommen die Gemeinden zurück Altenburg: 1,48 MillionenDobitschen: 17 000Fockendorf 29 700Gerstenberg: 21 100Göhren: 17 000Göllnitz: 13 200Göpfersdorf. 13 600Gößnitz: 135 500Haselbach: 29 800Heukewalde: 9100Heyersdorf: 4100Jonaswalde. 12 800Kriebitzsch: 43 500L.-Niederhain: 63 000Löbichau: 55 100Lödla: 29 100Lucka: 135 700Mehna: 11 400Meuselwitz: 423 600Monstab: 15 100Nobitz: 309 500Ponitz: 69 800Posterstein: 18 300Rositz: 100 600Schmölln: 678 400Starkenberg: 79 600Thonhausen: 26 000Treben: 46 000Vollmershain: 13 300Windischleuba: 93 400 Angaben in Euro

Marcel Greunke will verhindern, dass 2024 ein Landrat gewählt wird, „den wir allen nicht wollen.“ Quelle: Mario Jahn

Der Beschluss war von einer teils heftigen Debatte über die Finanzausstattung der Gemeinden und die Ausgabenpolitik des Kreises begleitet, die von den Ergebnissen der Bundestagswahl am 26. September inspiriert war. So forderte Marcel Greunke (CDU) darüber nachzudenken, „was wir falsch gemacht haben“ und besser machen könnten, damit 2024 nicht ein Landrat gewählt wird, „den wir alle nicht wollen“. Das betreffe auch die Frage, wofür Geld ausgegeben wird und wie man dies den Bürgern erklärt. Viele Wähler fragen nämlich, was der Kreistag konkret für jeden tut und warum so massiv in das Theater, das Lindenau-Museum und jetzt auch in die Burg Posterstein investiert wird, aber beispielsweise so wenig in Straßen. Für einige Kreisstraßen schäme er sich, sagte der Ponitzer Bürgermeister.

Dank an Landratsamt unangebracht

Kritisiert wurde Greunke anschließend für seinen Dank an das Landratsamt für die nun erfolgten Rückzahlungen. Diese Senkung sei beschlossen und vor allem durch die höheren Bundesmittel ermöglicht worden, bemerkte SPD-Fraktionsvorsitzende Katharina Schenk. Ähnlich argumentierte Frank Tempel (Linke), der einen solchen Dank sogar als gefährlich bezeichnete, weil die Rückzahlung nicht durch das Agieren der Kreisverwaltung ermöglicht wurde, sondern durch höhere Zuweisungen des Landes.

„Da wird einem ja schlecht“, konterte nun André Neumann (CDU). Wofür sollte man dem Land dankbar sein, angesichts der Mangelwirtschaft in den Gemeinden, der baulichen Zustände an den Schulen und der schlechten Personalausstattung dort. Auch Klaus-Peter Liefländer (Die Regionalen) wies auf die seit Jahren äußerst schlechte finanzielle Situation von Meuselwitz hin. An dieser würde auch nicht das vom Landratsamt permanent geforderte Haushaltskonsolidierungskonzept etwas ändern. Dies habe zum Ziel, die dauernde Leistungsfähigkeit nachzuweisen, wozu die Stadt nicht in der Lage sei, sagte der Vize-Bürgermeister. Auch die geforderten Erhöhungen von Gebühren, beispielsweise für Kindergartenplätze, „würde uns nicht aus den roten Zahlen führen“.

Scheinheilige und absurde Diskussion

Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade bemerkte, dass andere Landkreise die höheren Zuweisungen des Bundes längst in ihre Haushalte eingeplant hätten. „Den Kommunen ist das Geld entzogen worden. Dafür haben wir uns runtergespart“ und mussten Projekte streichen.

Vor Schrades Redebeitrag hatte dessen SPD-Kreisvorsitzende die Diskussion über die schlechte Finanzausstattung der Gemeinden als scheinheilig und absurd bezeichnet. Die Zuweisungen seien in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, betonte Schenk. Wenn die Leistungsfähigkeit hier und da beeinträchtigt werde, liege das auch an den nicht nachhaltigen Strukturen vor Ort. Damit spielte Schenk indirekt auf die geplante, aber am Widerstand vieler Kommunen gescheiterte Gebietsreform an, die die Fusion von Städten und Dörfern im Landkreis zu letztendlich drei oder vier Groß-Gemeinden zur Folge gehabt hätte.

Von Jens Rosenkranz