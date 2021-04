Darum funktionieren die Kameras am Altenburger Gesundheitsamt noch nicht

Altenburg

Wer jüngst auf dem Hof des Gesundheitsamts in Altenburg war, hat sie vielleicht schon bemerkt. Zumindest beim Verlassen der Behörde in der Lindenaustraße 31 sind die beiden neuen Kameras kaum zu übersehen. Doch auch etwa einen Monat nach ihrer Montage an der Wand des Hauses gegenüber des Abstrichpunkts in der Lindenauhalle funktionieren die Geräte noch immer nicht.

Erlaubnis des Thüringer Datenschutzbeauftragten fehlt

Dass sie weiterhin in dunkle Plaste gehüllt sind, hat einen einfachen Grund: Es fehlt die Erlaubnis des Thüringer Datenschutzbeauftragten zum Betrieb der Überwachungstechnik und damit ihre rechtliche Grundlage. Die braucht die Kreisverwaltung aber. Schließlich will sie hier einen öffentlich zugänglichen Bereich überwachen, der zudem wegen des aktuellen Infektionsgeschehens und dem damit zusammenhängendem Publikumsverkehr ziemlich sensibel ist.

Noch immer sind die beiden Geräte mit dunklem Kunststoff verhüllt und nicht in Betrieb. Quelle: Thomas Haegeler

Allerdings existieren die Pläne für die Kameras schon mindestens seit Sommer des Vorjahres. Wie diese Zeitung aus gut informierten Kreisen erfuhr, war schon kurz nach dem Anschlagsversuch auf Amtsarzt Stefan Dhein im Juli 2020 der Plan zur Überwachung des Geländes geboren. Damals sollen am Auto des Gesundheitsamts-Chefs Radmuttern gelockert worden sein. Es dauerte aber noch einige Wochen, bis eine beauftragte Firma im Spätsommer/Frühherbst vorbeikam, um Maß für die Technik zu nehmen.

Genehmigung hätte längst da sein können

Seither hätte das Landratsamt Zeit gehabt, die entsprechende Genehmigung zu beantragen. Dann hätte sie zur Montage der Geräte, die den gesamten Hof des Gesundheitsamts abdecken sollen, Mitte März vorgelegen und man könnte nun filmen. Doch stattdessen wies erst zu diesem Zeitpunkt ein leitender und zudem zuständiger Mitarbeiter des Landratsamts auf das Versäumnis hin, weswegen das Verfahren erst vor rund vier Wochen angeschoben wurde und noch läuft.

Landrat Uwe Melzer (CDU) bestätigte auf LVZ-Nachfrage das Problem mit der fehlenden Erlaubnis, um den Hof des Gesundheitsamts per Kamera überwachen zu dürfen. Die Zustimmung des Datenschutzbeauftragten fehle, erklärte der Kreischef. „Vorher geht es nicht.“ Er wisse aber nicht, warum die Genehmigung nicht schon im Vorjahr beantragt worden sei. „Das läuft über die Verwaltung. Ich bin da nicht so involviert.“

Landrat begründet Überwachung mit Bedrohungslage

Die Kameras sollen den kompletten Hof abdecken und Anschlagsversuche wie den auf Amtsarzt Stefan Dhein verhindern. Quelle: Thomas Haegeler

Dennoch machte Melzer klar, dass die Geräte „zum Schutz“ der Mitarbeiter des Gesundheitsamts angeschafft wurden. Auch der Anschlagsversuch auf den Amtsarzt habe eine Rolle gespielt, sagte der Landrat mit Bezug zur diffusen Bedrohungslage. „Es gab da alles Mögliche, was in dem Bereich geht – verbal, schriftlich etc. Da fühlen sich Menschen bedroht.“ Daher habe es die Ansage gegeben, sie diesbezüglich zu schützen. „Ich bin darauf bedacht, dass die Sicherheit unserer Mitarbeiter gegeben ist.“

Die ersten Voraussetzungen dafür habe man nun geschaffen, so Melzer weiter. „Sobald alles installiert und die Erlaubnis da ist, gehen die Kameras in Betrieb.“ Aber es sei nicht so, dass der Amtsarzt seine Anwesenheit davon abhängig gemacht habe. Vor Ort ist er dennoch auch aktuell nur selten.

Von Thomas Haegeler