Darum haben CDU, SPD und Linke bei den Kandidaten zur Meuselwitzer Bürgermeister-Wahl versagt

Meuselwitz

Der Kampf ums höchste Amt der Stadt Meuselwitz gewinnt an Fahrt. Seit Freitagabend steht fest, dass fünf Männer am 13. November Bürgermeister werden wollen. Bewerber etablierter Parteien sucht man unter ihnen aber vergeblich. Die LVZ begab sich auf Spurensuche und erklärt – anhand wichtiger Fragen und Antworten –, warum das so ist und was daraus folgt.

Haben CDU, SPD und Linke versagt, weil sie nicht mit eigenen Kandidaten um das Meuselwitzer Rathaus kämpfen?

Auf jeden Fall. Vor allem CDU und SPD müssen in der drittgrößten Stadt des Kreises einen solchen Anspruch haben. Die Union gab sich bereits bei der Bürgermeisterwahl im Juni in Schmölln ohne Kandidaten eine Blöße. Dabei hätte sie mit Stadtrat Christopher Köhler an der Schnauder einen geeigneten Bewerber. Das trifft mit Alexander Paulicks auch auf die SPD zu. Beide sahen sich aber aus beruflichen Gründen außer Stande: Köhler wegen seines Jura-Referendariats und Paulicks aufgrund seines Versicherungsbüros.

Der Vorsitzende der SPD in der Nordregion, Alexander Paulicks, hat bei einer Kandidatur genauso abgewunken wie CDU-Stadtrat Christopher Köhler. Quelle: SPD

Sozial- und Christdemokraten haben – wie auch die Linke – den scheidenden Amtsinhaber Udo Pick (FDP) über dessen gesamte Amtszeit mitunter heftig kritisiert, es aber versäumt, geeignete Gegenkandidaten aufzubauen. Dass das Gros der Mitglieder – besonders bei SPD und Linken – zu alt und alle übrigen unwillig sind, ist auch ein Versagen der Parteiführungen auf Kreisebene. CDU, SPD und Linke haben zudem im Kreistag mit Zustimmungen zu ständig steigenden Kreisumlagen das angeschlagene Meuselwitz über Jahre finanziell weiter geschwächt, der Stadt nicht geholfen und damit auch das Feld für die AfD bereitet. Dass Letztere jetzt sogar zwei Kandidaten aufbietet, ist eine zusätzliche Schmach.

Daneben erlebt die CDU in Meuselwitz seit Jahren einen beispiellosen Niedergang, der mit dem Parteiaustritt des korrupten Ex-Bürgermeisters Johannes Matuszewski nach der Jahrtausendwende begann, der etliche Mitglieder im Schlepptau zu seiner neuen Truppe Pro Meuselwitz mitnahm. Mit den Austritten von Antje Ulich, Thomas Wyraz und weiteren Mitgliedern folgte 2015 der nächste schmerzhafte Aderlass, von dem sich die Union nie erholte.

Warum tritt Klaus-Peter Liefländer nicht noch mal an?

Der langjährige Kreis- und Stadtrat hätte mit Sicherheit die meiste Erfahrung in der Kommunalpolitik und die größte Kompetenz als Stadtoberhaupt, dazu auch die politische Statur, um Meuselwitz nach Jahren des Stillstands, den einige sogar als Niedergang empfinden, wieder fit zu machen. Sein persönlich motivierter Verzicht ist ein Verlust für die Stadt. Auch weil er Meuselwitz im Kreistag über seine Fraktion Die Regionalen mehr Gewicht verschaffen könnte.

Klaus-Peter Liefländer hätte als Vize-Bürgermeister sicher die größte Kompetenz, aber er will es künftig ruhiger angehen lassen. Quelle: Andy Drabek

Allerdings will sich der 58-Jährige nicht dem Risiko einer zweiten Wahlniederlage aussetzen, nachdem er 2016 gegen Pick in der Stichwahl überraschend unterlag, obwohl dieser ihm fachlich und intellektuell klar unterlegen ist. Liefländer weiß, dass seine Siegchancen schwinden, weil er aus Wintersdorf kommt und aus den alten Bundesländern stammt, so merkwürdig dies fast 32 Jahren nach dem Mauerfall auch klingen mag.

Was bedeutet die Doppel-Kandidatur von Carsten Leibnitz und Thomas Hoffmann für die AfD?

Für die Partei ist das ein Desaster. Sie reduziert damit erheblich ihre Chancen, weil sie ihr Wählerpotenzial aufsplittet, obwohl sie an der Schnauder durchaus gute Chancen hätte. Diese Panne trifft außerdem eine Partei, die über keine gefestigten Strukturen im Landkreis verfügt, beinahe führungslos ist und von ständigen internen Machtkämpfen geschüttelt wird. Katrin Ewert und Sandy Delitzscher wirken als Doppelspitze überfordert und fallen als Parteisprecherinnen bislang nahezu aus, auch weil sie öffentlichkeitsscheu sind.

Dass Carsten Leibnitz (links) und Thomas Hoffmann antreten, hat das Potenzial, die AfD in Meuselwitz zu zerlegen. Quelle: Mario Jahn

Der neugewählte AfD-Bundestagsdirektkandidat Stephan Brandner hat für die Region eine neue Parteistruktur angekündigt, braucht dazu aber Zeit, die er bis zu den Wahlen im November nicht hat. Die Thüringer Parteiführung wird nun versuchen, Leibnitz entweder von seiner Kandidatur abzubringen oder ihn aus der Partei zu werfen. Möglicherweise wird auch Hoffmann zu einem Rückzug überredet. Gelingt dies alles nicht, macht sich die AfD lächerlich.

Welche Rolle spielt Uwe Rückert?

Nach seinem Scheitern bei der Bürgermeisterwahl in Schmölln versucht es Uwe Rückert nun in Meuselwitz. Quelle: Mario Jahn

Mit seinen Ein- und Austritten bei CDU und AfD hat sich der 46-Jährige den Ruf eines Parteienhoppers erarbeitet. Zudem gründete er die Bürgerbewegung Starke Heimat und leitet den Kreisverband der Freien Wähler. Nach seiner gescheiterten Kandidatur im Juni zur Schmöllner Bürgermeisterwahl, der vermasselten Bewerbung zur Landtagswahl 2019 und seinem jetzigen erneuten Versuch in Meuselwitz manifestiert sich Rückerts Sprunghaftig- und Beliebigkeit nun bei angestrebten Wahlämtern.

Das Pfund, mit dem der Bundeswehr-Offizier wuchert, ist sein Ergebnis bei der Kreistagswahl 2019, als der Altenburger die meisten Stimmen aller Kandidaten zog – freilich noch unter AfD-Flagge. Genutzt hat ihm das wenig. Denn im Vorjahr verließ er mit zwei Getreuen die AfD-Fraktion und gründete die Fraktion Starke Heimat. Seither sucht er die Nähe zu CDU und FDP und versteht sich als Vertreter des bürgerlich-konservativen Lagers.

Von Jens Rosenkranz und Thomaes Haegeler