Darum muss der verurteilte Sexualstraftäter aus Starkenberg nun nicht ins Gefängnis 

Starkenberg/Gera

Am 25. November verurteilte die 9. Strafkammer des Landgerichts Gera Stefan K. wegen sexuellen Missbrauchs seiner Stieftochter zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Doch der Starkenberger muss nicht ins Gefängnis. Noch nicht. Denn mit Hilfe seiner beiden Anwälte hat er am 30. November Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt. Das Urteil ist somit nicht rechtskräftig. Das erklärte ein Gerichtssprecher auf LVZ-Anfrage. Eine Begründung des Revisionsantrags liegt noch nicht vor.

Unfaires Verfahren?

Mit der Anfechtung des Urteils war faktisch seit Beginn des Strafprozesses zu rechnen. Denn schon vor dem ersten Verhandlungstag stellten die beiden Verteidiger Thomas Teige und Carsten Löffler einen Befangenheitsantrag gegen Mitglieder der 9. Strafkammer. Dieser wurde zwar als unzulässig verworfen, allerdings hielt die teils massive Kritik der Anwälte an der Verhandlungsführung durch den Vorsitzenden Richter Harald Tscherner über den gesamten Verlauf an. Teige und Löffler sprachen von einem unfairen Verfahren, behaupteten gar, dass Tscherner bewusst die Presse eingeladen habe. Tscherner wiederum musste beide Anwälte mehrmals energisch, weil zunächst erfolglos, zur Ruhe auffordern. Löffler und Teige empörten sich daraufhin heftig, sprachen von Beleidigungen, dass sie sich nicht den Mund verbieten ließen und von einem peinlichen Auftritt des Richters.

Beweise angezweifelt

Gerieten mehrmals mit dem Vorsitzenden Richter aneinander und stellten einen Befangenheitsantrag: Carsten Löffler und Thomas Teige (r.). Quelle: Jens Rosenkranz

Während der Verhandlung bemühten sie sich nach Kräften, Beweise in Zweifel zu ziehen, die Korrektheit der Spurensicherung zu bemängeln und selbst renommierte Gutachter infrage zu stellen. Auch die Glaubwürdigkeit des minderjährigen Opfers sollte - hinter verschlossenen Türen – erschüttert werden. Die mittlerweile 13-Jährige bezeichneten die Anwälte als „pubertierende Hyäne, die über Leichen geht“.

Das brachte Tscherner vollends auf die Palme, weil damit das Mädchen bewusst in den Schmutz gezogen worden sei. Die Verteidigung habe aktiv mitgeholfen, das Opfer einzuschüchtern und somit von einer Aussage vor Gericht abzuhalten, zürnte Tscherner. Den Anwälten habe es an den nötigen straf- und verfahrensrechtlichen Kenntnissen gefehlt, was sie „durch Frechheit überspielt haben“. Wegen ihres Verhaltens und ihrer Spitzfindigkeiten habe „ein unterirdisches Verfahren“ stattgefunden.

Opfer soll jahrelang vergewaltigt worden sein

Das Opfer hatte sich wegen des fortgesetzten, offenbar jahrelangen Missbrauchs durch ihren Stiefvater im Meuselwitzer Ortsteil Neupoderschau einer Freundin anvertraut. „Seit ich neun bin, werde ich regelmäßig vergewaltigt.“ Die Freundin erzählte dies ihrer Mutter, die wiederum zur Polizei ging. Hochgerechnet und geschätzt soll es danach zu 260 Übergriffen gekommen sein. Angeklagt waren aber nur zwei, die sich mittels der Kondome exakt beweisen ließen. An diesen befanden sich die DNA sowohl des Mädchens als auch des Angeklagten, samt seines Spermas. Er bestreitet die Vorwürfe, blieb aber, wie auch seine beiden Verteidiger, eine Erklärung dafür schuldig, wie die Spuren des Mädchen auf sein benutztes Kondom kamen.

Urteil gegen Leipziger ist rechtskräftig

Während bei diesem Strafverfahren nun die Entscheidung des BGH abzuwarten ist, hat ein anderes Urteil mittlerweile Rechtskraft erlangt. Auch hier ging es um Vorwurf des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger. Am 17. November hatte die 7. Strafkammer einem mittlerweile in Leipzig lebenden 35-Jährigen zu einem Jahr und sechs Monaten Haft verurteilt, ausgesetzt zu einer drei Jahre dauernden Bewährung. Der Täter trägt einen Teil der Kosten und muss 150 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Ihm war der Missbrauch und die Vergewaltigung einer 12-Jährigen in Meuselwitz in 47 Fällen vorgeworfen worden. Da die Staatsanwaltschaft dafür vier Jahre Haft beantragt hatte, das Gericht aber eine Bewährungsstrafe aussprach, konnte hier mit einer Revision gerechnet werden. Diese blieb aber aus.

Von Jens Rosenkranz