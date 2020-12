Dobitschen/Altenburg

Lehrer, Eltern- und Schülervertreter der Regelschule Dobitschen fällen ein niederschmetterndes Urteil: „Unsere Schule findet in der Wahrnehmung des Kreises so gut wie nicht statt.“ Fest gemacht wird dies in kaum stattfindenden Investitionen, in Teilen bereits katastrophalen Zuständen und der dadurch drohenden Schließung auf Raten. Darum hat die Schulkonferenz kürzlich einen Brief an die Fraktionen des Kreistages geschickt, diese zum Handeln aufgefordert und Vorschläge zur Verbesserung und Aufwertung des Schulstandortes gemacht.

Ganz oben steht dabei die Errichtung einer Sporthalle und einer angrenzenden Freisportanlage in unmittelbarer Schulumgebung. Denn für den Sportunterricht wird seit Jahren der umgebaute Saal in Rolika und der ehemalige Fußballplatz in Dobitschen genutzt. Für beide Unterrichtsorte muss jeweils eine Wegezeit von 15 Minuten eingeplant werden. Die Halle in Rolika entspricht in keiner Weise den Anforderungen an eine Schulsportstätte. Und die Umkleideräume neben dem Fußballplatz befinden sich in einem katastrophalen Zustand. Eine Sprintstrecke existiert nicht und die Weitsprung- und Kugelstoßanlage wurde vor vielen Jahren nur behelfsmäßig gebaut. „Die Bedingungen entsprechen in keiner Weise heutigen Standards“, heißt es im Schreiben.

Schüler haben Recht auf zeitgemäße Bedingungen

Weitere Vorschläge sind die Gestaltung der Außenfassade, die Umgestaltung des Schulhofareals, die Installation einer Solaranlage und der unverzügliche Anbau der Feuerschutztreppe. Die Forderungen würden im Interesse der Schüler gemacht. „Sie haben ein Recht auf das Vorhandensein zeitgemäßer materieller Bedingungen.“ Die Maßnahmen seien notwendige Investitionen in die Zukunft. „Aktuelle Lehramtsanwärter, die nach einem zukünftigen Arbeitsort Ausschau halten, werden sich nicht für eine Schule bewerben, in die seit Jahrzehnten kaum investiert wurde und deren Schließung bereits zu Debatte stand“, heißt es im Schreiben.

Feuertreppe kommt 2021

Allein die Feuertreppe ist für den Fortbestand der Schule existenziell, weil sonst sogar die Schließung drohen könnte. Tatsächlich steht der Fluchtweg nun im Kreishaushalt für das nächste Jahr. Derzeit befinde man sich in der Feinplanung und Ausschreibungsphase. Wahrscheinlich könne die Treppe noch in diesem Schuljahr gebaut und fertiggestellt werden, sagte Landrat Uwe Melzer ( CDU) zur jüngsten Kreistagssitzung.

In einem äußert schlechten Zustand sind die Umkleideräume am Sportplatz Dobitschen, der im Sommerhalbjahr genutzt wird. Quelle: Mario Jahn

Die Kreissprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, Ilona Jurk, beklagt ebenso die fehlende Wahrnehmung der Regelschule. Die Bündnisgrünen unterstützen daher alle fünf Punkte aus dem Antrag der Schulkonferenz, sagte Jurk der OVZ. „Wer die Verhältnisse vor Ort kennt, weiß, dass der Zustand der Sportstätten und die Wegezeiten bereits seit vielen Jahren nicht mehr hinnehmbar sind. Bildung an gut ausgestatteten Schulen ist ein Grundrecht und dies gilt es einzufordern“, erklärte Jurk.

Grünensprecherin fordert mehr Einsatz

Die Forderung kommt freilich etwas merkwürdig daher, haben die Grünen im Kreistag zwei Mandate und hätten sich für die Investitionen schon längst konkret einsetzen können, zum Beispiel durch Ingo Prehl. Der Kreisrat der Grünen hat auf die Frage der OVZ keine Antwort, warum er die nun geforderten Maßnahmen an der Regelschule nicht im Haushalt 2021 beantragt habe. Der stellvertretende Chef der Fraktion SPD/Bündnis-Grüne weist lediglich darauf hin, dass seine Partei ja keine eigene Fraktion stelle.

Auch die Kreissprecherin räumt ein, dass die Grünen die Forderungen in der Haushaltsvorbereitung selbst hätten einbringen können. „Leider ist das nicht geschehen“, sagte sie der OVZ. „Fordern allein reicht nicht, die Mandatsträger müssten die Probleme schärfer benennen und sich für Lösungen einsetzen.“ In dieser Hinsicht werde sie sich natürlich auch auf Landesebene einsetzen, wo die Grünen in der Regierung sind und wo es Förderprogramme für ländliche Regionen gibt, von der Dobitschen profitieren müsse, sagte Jurk.

Von Jens Rosenkranz