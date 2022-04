Darum steht seit Montag ein Bus für Covid-Genesene vorm Altenburger Gesundheitsamt

Altenburg

Allein in Thüringen wird die Zahl von Post-Covid-Betroffenen auf rund 15.000 geschätzt. Chronische Fatigue, depressive und kognitive Störungen, Luftnot sind nur einige der Beschwerden, mit denen Post-Covid-Betroffene nach einer Erkrankung ihren Alltag bewältigen müssen. Das Uniklinikum Jena hat eigene Ambulanzen und ein interdisziplinäres Post-Covid-Zentrum für diese Patienten eingerichtet und forscht parallel zu Long-Covid, unter anderem speziell zu Auswirkungen bei Kindern und Jugendlichen.

Umfangreiche Untersuchungen

Weil es für Long-Covid-Patienten oft eine immense Herausforderung darstellt, den Weg in die Ambulanz nach Jena auf sich zu nehmen, bringt das Uniklinikum die Ambulanz an den Wohnort: mit einem ausgebauten Ambulanz-Bus, der seit Montag in Altenburg vor dem Gesundheitsamt steht und nach LVZ-Informationen einige Tage bleiben soll. So kommt Universitätsmedizin in den ländlichen Raum. Medienberichten zufolge ist der Bus zunächst für vier Wochen gemietet. Das Team an Bord nimmt umfangreiche Untersuchungen an den Patienten vor, die sich über verschiedenste Bereiche erstrecken: Blutanalysen, Kontrollen der Lungenfunktion und sportmedizinische, physikalische und neurologische Tests.

Long-Covid-Patienten können sich hier ohne großen Anfahrtsweg untersuchen lassen. Quelle: Mario Jahn

Spektrum und Verläufe von Post-Covid besser verstehen

Die Diagnose und Behandlung von Post-Covid erfordern besondere Erfahrung und die Zusammenarbeit verschiedener Fachdisziplinen, die im Post-Covid-Zentrum in Jena zusammenlaufen. Der Post-Covid-Bus profitiert von dieser Interdisziplinarität. Mit der Zeit soll ein Register entstehen, in dem Spektrum und Verläufe des Syndroms erfasst werden. Sollten die Erfahrungen, die das Ärzteteam mit dem rollenden Post-Covid-Zentrum macht, erfolgversprechend sein, wollen das Klinikum und die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen Medienberichten zufolge einen erweiterten Förderantrag beim Bundesinnovationsausschuss stellen. Der soll ermöglichen, dass der Bus zweieinhalb Jahre ganz Thüringen anfahren kann.

Einfach unangemeldet einsteigen kann man in diesen Bus übrigens nicht. Nur Patienten mit Termin haben dort Zugang.

Von Katharina Stork