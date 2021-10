Darum tritt Robby Schlund aus der AfD aus

Altenburg

Der AfD kommt ein prominentes Mitglied abhanden. Der nicht wiedergewählte Bundestagsabgeordnete Robby Schlund ist aus seiner Partei ausgetreten. Das erfuhr die LVZ aus gut unterrichteten Kreisen. Schlund hat seinen Austritt bislang nur dem Kreis- und dem Landesvorstand mitgeteilt. Das Zerwürfnis mit der AfD war zuletzt überdeutlich geworden, als der 54-Jährige nicht wieder für das Direktmandat im Wahlkreis Altenburger Land, Gera, Greiz und an dessen Stelle Stephan Brandner nominiert worden war. Schlund rutschte anschließend auf den aussichtslosen sechsten Platz auf der Landesliste, womit seine 2017 begonnene Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag beendet ist.

Einige andere Mitglieder gehen ebenfalls

Allerdings zog der promovierte Arzt auch aus anderen Gründen die Konsequenzen. So hatte der Kreisvorstand im Juni beschlossen, ihn aus der AfD auszuschließen und ein dementsprechendes Verfahren in die Wege geleitet. Grund sei dessen parteischädigendes Verhalten. Was sich dahinter verbirgt, hält die Partei geheim. Gemunkelt wird von einer Spende an die AfD, die Schlund angeblich wiederhaben wollte. Mit seinem Austritt kam Schlund seinem drohenden Ausschluss zuvor. Einige wenige Mitglieder traten ebenfalls aus, offenbar aber keiner aus dem Altenburger Land, sondern aus dem Kreis Greiz.

Mangelnde Präsenz im Wahlkreis

Schlund selbst wollte sich zum Parteiausschluss nicht äußern. Seither und auch zuvor war der Abgeordnete parteiintern teils massiv angefeindet worden, unter anderem in sogenannten Mitgliederbriefen. Darüber wollte er zur Mitgliederversammlung im Juni diskutieren, erhielt dazu aber kein Rederecht. Daraufhin verließ er demonstrativ die Veranstaltung. Im Altenburger Land war ihm mangelnde Präsenz vorgeworfen worden, auch weil er dort kein eigenes Wahlkreisbüro unterhalten habe.

Schlund war nach eigenen Angaben zeitweilig Mitglied der FDP und trat 2013 kurz nach ihrer Gründung der AfD bei.

Von Jens Rosenkranz