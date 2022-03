Altenburg

Die Zahl ukrainischer Geflüchteter im Altenburger Land wächst von Tag zu Tag. Wie viele genau im Landkreis ein Obdach auf Zeit gefunden haben, ist nicht sicher zu beziffern. Der Lage nach sind viele Zuflucht Suchende in privaten Wohnungen, bei Freunden und Bekannten untergekommen. Das Landratsamt geht davon aus, dass sich nicht alle von ihnen bereits registriert haben.

Sicher ist: Mindestens 375 Ukrainerinnen und Ukrainer sind im Altenburger Land angekommen. 76 haben sich bis Donnerstag registriert, 299 haben zumindest einen Termin im Landratsamt, berichtet Behördensprecherin Jana Fuchs. Die Datenerfassung ist aufwendig, dauere pro Person etwa 40 Minuten. Wer sich registriert, hat Anspruch auf Sozialleistungen, ist dann allerdings an einen Wohnort gebunden, denn finanzielle Unterstützung erhalten die Geflüchteten nur an ihrer Meldeadresse. So hat es das Bundesinnenministerium angewiesen.

Drei Sammelunterkünfte seit vergangener Woche

Wer nicht registriert ist, kann eine Zeit lang visumfrei durch Deutschland reisen. Das wiederum macht es Kommunen wie dem Altenburger Land schwer, die Zahl ankommender Hilfesuchender abzuschätzen. Vergangene Woche herrschte kurzzeitig helle Aufregung: Das Thüringer Landesverwaltungsamt hatte mitgeteilt, dass der Landkreis ab sofort jeden zweiten Tag mit einem Bus voller Geflüchteter zu rechnen habe. In Windeseile wurden Sammelunterkünfte eingerichtet – in Ponitz und in der Trebener Mälzerei für jeweils 50 Menschen, in der Altenburger Piererschule für 80. Bis spät in den Abend des 17. März warteten die Helfer auf den angekündigten Bus. Er kam nicht. Und ist bis heute nicht gekommen.

„Wir geben auch nur Informationen weiter, die wir vonseiten des Bundes erhalten“, sagt Oliver Löhr vom Landesverwaltungsamt auf LVZ-Nachfrage. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge informiere das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) über zu erwartende Flüchtlingsankünfte, insbesondere an den großen deutschen Bahnhöfen. Das BAG bestellt dann Busse an diese Knotenpunkte, die direkt in die Städte und Kreise fahren. „Die Geflüchteten entscheiden aber selbst, wo sie einsteigen, ob sie den Bus ins Altenburger Land nehmen oder lieber in eine Großstadt, wo es schon eine ukrainische Gemeinschaft gibt“, schildert Oliver Löhr. „Und nicht selten steigen Reisende auch unterwegs aus, ändern ihre Pläne. Deshalb wurden die Busfahrer gebeten, etwa ein, zwei Stunden vor Ankunft im Landkreis anzurufen, ob und wann sie tatsächlich ankommen.“

130 Wohnungen im Landkreis verfügbar

Bis jetzt, berichtet Landratsamtssprecherin Jana Fuchs, sei kein Bus mehr angekündigt worden. Die Aufnahmestellen stünden aber bereit, ebenso wie rund 130 Wohnungen bei Großvermietern in Altenburg, Meuselwitz und Rositz.

55 Geflüchtete sind in Meuselwitz bereits vom Landkreis einquartiert worden. Sie kamen allerdings nicht per BAG-Bus, sondern auf eigene Faust. „Sie standen vor der Tür des Landratsamtes und baten um Obdach“, so Fuchs.

Von Kay Würker