Darum will der Altenburger Pflege-Unternehmer Michael Hose den Amtsarzt wegen Verleumdung anzeigen

Kontrollen des Gesundheitsamtes in zwei Einrichtungen für Betreutes Wohnen des Pflegedienstes Hose am Steinweg und in der Zwickauer Straße in Altenburg drohen im Nachgang zu eskalieren. Nach Angaben von Geschäftsführer Michael Hose kamen zwei Mitarbeiter der Behörde in Schutzkleidung in seine Heime, in Begleitung von zwei Polizisten. Dies habe seine Mitarbeiter und Bewohner erheblich verunsichert und eingeschüchtert. Bei denen lägen nun die Nerven blank.

Beschwerde bei Amtsleiter

Hose beschwerte sich umgehend in einer E-Mail beim Leiter des Gesundheitsamtes, Prof. Stefan Dhein. Er halte Kontrollen generell für richtig, schrieb der Geschäftsführer. Was aber zu weit gehe sei, dass diese mit Polizeibeamten durchgeführt werden, weil damit die Bewohner eingeschüchtert würden. Außerdem hätten weder die Polizei noch die Amtsmitarbeiter ihren Impfstatus vorgelegt. „In unseren Einrichtungen gilt 2G plus.“ Hose monierte eine Verletzung seines privaten und beruflichen Ansehens. Er frage sich, wovor die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Angst hätten, wenn sie Polizeischutz benötigten – „dass sie von einer Krankenschwester und Pflegern angegriffen werden?“ Ein solches Vorgehen sei inakzeptabel.

Mitarbeiter des Gesundheitsamtes kontrollierten am Donnerstag diese Einrichtung für Betreutes Wohnen am Steinweg. Quelle: Mario Jahn

Überprüft wurde auch diese Einrichtung in der Zwickauer Straße in Altenburg. Quelle: Mario Jahn

Hose erhielt prompt Antwort vom Behördenchef, ebenfalls per E-Mail. Er verstehe seinen Unmut, erklärte Dhein. „Ich muss Ihnen aber mitteilen, dass bei uns mehrere Anzeigen eingegangen sind, die uns auf Missachtungen der Hygieneregeln in Ihren Pflegeeinrichtungen hinwiesen. Daher mussten wir auch darauf reagieren und Kontrollen durchführen. Wir können solche Anzeigen nicht einfach ignorieren, das werden Sie sicher verstehen“, schrieb der Amtsleiter. „Warum die beiden Mitarbeiter Polizisten mitgenommen haben, weiß ich aktuell nicht. Eine Einschüchterung von Bewohnern war aber ganz sicher nicht in deren Absicht.“

„Vorwand und Notlüge“

Mit dem Verweis auf mögliche Verstöße gegen die Hygieneregeln war für Hose das Maß voll. Er mailte Dhein umgehend zurück und unterstellte ihm, Lügen zu verbreiten. Denn die Mail des Amtsarztes mit dem Hinweis auf die Anzeigen ging ebenso an Landrat Uwe Melzer, Oberbürgermeister André Neumann (beide CDU) und an die Leipziger Volkszeitung. Damit sah Hose nun auch den Tatbestand eines Verstoßes gegen den Datenschutz erfüllt. Er forderte Dhein auf, die Anzeigen wegen der Verstöße gegen Hygieneregeln vorzulegen und bezeichnete diese als „Vorwand und Notlüge“. Der Unternehmer wies darauf hin, dass es in seinen Einrichtungen bislang keinen einzigen Bewohner gegeben habe, der an Corona verstorben sei. Auch seien seine Bewohner mit als erste landesweit geimpft worden.

Doch nur eine Routine-Kontrolle?

Hose kündigte an, den Amtsarzt sowohl wegen Verleumdung als auch wegen des Verstoßes gegen den Datenschutz anzuzeigen. Der Amtsarzt ließ Anfragen der LVZ bislang unbeantwortet, welche Hygieneschutzregeln Hose missachtet haben soll, die zu jener Kontrolle führte und warum Polizeischutz angefordert wurde.

LVZ-Informationen zufolge hatten die Behördenmitarbeiter am Donnerstag kontrolliert, ob und wie jene acht ungeimpften Mitarbeiter in beiden Einrichtungen getestet werden. Mängel seien dabei nicht festgestellt worden. Dass Polizeischutz angefordert wurde, soll den betreffenden Mitarbeitern des Gesundheitsamtes von ihrer Vorgesetzten mitgeteilt worden sein. Die Gründe sind nach wie vor unklar. Am Donnerstag soll es sich aber nur um eine Routine-Kontrolle gehandelt haben, verlautete aus dem Gesundheitsamt.

Von Jens Rosenkranz