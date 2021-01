Darum wird Altenburger Kreistag verschoben – Linke fordern Online-Sitzung

Altenburg

Eigentlich sollte der nächste Kreistag am 3. Februar stattfinden. Doch das Landratsamt hat den Termin der Sitzung verschoben – und mit ihm auch die Termine für die Zusammenkünfte der vorberatenden Ausschüsse. „Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation und der hohen Inzidenzwerte haben wir sie etwa 14 Tage nach hinten verlegt“, sagte Landrat Uwe Melzer ( CDU) und nannte dabei zugleich den Grund der Entscheidung, über die er jüngst die Fraktionen im Kreisausschuss informierte.

Ein Ausschuss fällt flach, einer erst nach Kreistag

Nun debattiert der Kreistag am 17. Februar ab 17 Uhr im Goldenen Pflug in Altenburg. Bei zwei seiner Gremien gibt es allerdings Ausnahmen von der 14-tägigen Verschiebung. Denn der Jugendhilfeausschuss (JHA) wurde zunächst ganz gestrichen, und der Werkausschuss der Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei (WAAK) kommt erst nach dem Kreistag und damit rund vier Wochen nach dem ursprünglich geplanten Termin zusammen.

Anzeige

Beim JHA habe man in puncto geeigneter Räume „Probleme mit der Personenanzahl“, erklärte Melzer. Kommen alle beratenden Mitglieder, kann dieser Ausschuss auf über 30 Leute anwachsen. Die WAAK-Verlegung begründete der Landrat hingegen damit, dass man hier „keine Themen vor dem Kreistag“ habe. An der Präsenzveranstaltung des Kreistags im Goldenen Pflug wolle man aber – analog zum Altenburger Stadtrat – festhalten.

Linke: Kreisräte „fahrlässig und unnötig“ gefährdet

Eine Ansicht, die wiederum nicht alle Fraktionen teilen. So spricht sich etwa Die Linke angesichts der Corona-Lage im Kreis für eine Online-Sitzung aus. „Wir fordern, den für den 17. Februar geplanten Kreistag online zu veranstalten“, teilte Fraktionschef Ralf Plötner nach einer Online-Fraktionssitzung mit. „Das Altenburger Land ist aktuell immer noch in den Top 10 der Corona-Hotspots in Deutschland.“ Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liege deutlich über 200.

„Wir haben die höchsten Coronainfektionen seit Beginn der Pandemie in Thüringen“, begründete er die Forderung weiter. „Das Gesundheitsamt ist mit der Kontaktnachverfolgung und Quarantäneverhängung sichtlich überlastet.“ Mit einer Präsenzveranstaltung „in dieser Situation im Goldenen Pflug“ gefährde man ohne Notwendigkeit die „Kreistagsmitglieder fahrlässig und unnötig“. Daher müsse der Kreistag online stattfinden, „wie es auch durch die Allgemeinverfügung im Kreis möglich und angezeigt ist“.

Nachtragshaushalt und Aussprache über Pandemie-Bekämpfung

Abgesehen davon fordern die Linken im Anschluss an die Debatte in der letzten Kreistagssitzung „einen Nachtragshaushalt und wollen vom Landrat über den Jahresabschluss 2020 informiert werden“, so Plötner weiter, der für den nächsten Kreistag zudem eine aktuelle Stunde beantragte, um sich „über die Pandemie-Bekämpfung durch das Landratsamt“ auszusprechen.

Damit sind zwei Themen der Tagesordnung genannt. In Bezug auf die Vorwürfe verschiedener Kreisräte aus der letzten Haushaltsdebatte, der Kreis würde die Kommunen finanziell zu stark belasten, zitierte Melzer jüngst aus dem Bestätigungsschreiben des Landesverwaltungsamts für den Etat: „Der Landkreis agiert äußerst umlageschonend.“

Von Thomas Haegeler