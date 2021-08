Darum wird das Pflaster auf dem Altenburger Markt wieder aufgerissen

Altenburg

Besucher des Altenburger Wochenmarktes rieben sich am Mittwoch verdutzt die Augen. Grund dafür waren ein Bagger vorm Rathaus und zwei aufgerissene Stellen im Wohnzimmer der Skatstadt. Begleitet wurden die verwunderten und interessierten Blicke der Passanten von der Frage: „Was soll denn das?“

Bis Oktober lokale Behinderungen möglich

Die Antwort liefert der im Rathaus für Tiefbau zuständige Fachbereichsleiter Denis Anders. Demnach dienen die Anfang der Woche begonnenen Arbeiten der Beseitigung des Pfuschs bei der Sanierung des Marktplatzes von 2005 bis 2008. Den über zehn Jahre dauernden Streit mit der Baufirma und den Architekten darüber hatte die Stadt im Vorjahr mit einem Vergleich beigelegt. Und nun wird repariert.

Die insgesamt zwölf Versorgungsschächte auf dem Altenburger Markt werden derzeit freigelegt, repariert und mit Dehnungsfugen versehen. Quelle: Mario Jahn

„Wir versuchen etwas Vernünftiges zu machen, ohne Gäste und Nutzer über Gebühr zu belasten“, sagte Anders zu den Arbeiten, die „maximal bis Oktober“ dauern. Dabei werde es auch immer wieder lokale Behinderungen beim Marktgeschehen und auf den Freisitzen kommen. Zum konkreten Ausmaß und zu Zeitpunkten kann aber aktuell noch nichts gesagt werden: „Wir werden uns dazu kurzfristig mit der Firma abstimmen und die Beeinträchtigungen so gering wie möglich halten.“

Bisher fehlende Dehnungsfugen kommen

Im Detail sind in den nächsten Woche vier Dinge vorgesehen. So wird rings um die quer über den Markt verstreuten zwölf Versorgungsschächte (sechs große und sechs kleine) das Pflaster ausgeschnitten und mit den seinerzeit vermissten Dehnungsfugen wieder eingebaut, damit sie auch im Winter ohne Probleme auf und zu gehen. Zudem werden die breitere Entwässerungsrinne vor dem Rathaus und die Schlitzrinnen am Rand, die ebenfalls der Entwässerung dienen, repariert und ein durch einen LKW verbogener und verschobener Schacht wiederhergestellt.

Die verbogene Schlitzentwässerung (Mitte), die am Rand des Altenburger Markts verläuft, wird in den nächsten Wochen begradigt und wiederhergestellt. Das geht nicht ohne Beeinträchtigung der Freisitze. Quelle: Thomas Haegeler

Während das Ausschachten bei der breiteren Rathausrinne schon begonnen hat, folgen die schmaleren Metallrinnen später. Ähnlich den Schächten werden diese auch ausgeschnitten, ausgebaut, begradigt und im Anschluss mit einer Dehnungsfuge wieder eingebaut, damit sie sich bei Temperaturschwankungen nicht wieder verbiegen. Die Kosten für die Pfuschbeseitigung betragen insgesamt etwa 135 000 Euro, die die Stadt allerdings im Zuge des Vergleichs von den Firmen und von der Versicherung des LKW-Fahrers bekommen hat.

Von Thomas Haegeler