Das Altenburger Bier wird 150: Die Braumeisterin sorgt für die „Drinkability“

Altenburg

Es gibt Dinge, die sind irgendwie untrennbar miteinander verbunden. Die sind wie Weihnachten und Schnee oder, um zum Thema zu kommen, Hopfen und Malz. In Altenburg ist es das namensgleiche Bier, das dort seit rund 150 Jahren gebraut wird. Jetzt könnte man über Tradition sprechen, über das Reinheitsgebot und alte Rezepte – das gilt natürlich auch in Altenburg – aber hier wird in die Zukunft geblickt. Dafür sorgt unter anderem der Geschäftsführer und Biersommelier – ja, so etwas gibt es – Bastian Leikeim.

Abwechslung im Sortenjungle?

Und dafür sorgt auch Kreativität und neuer Geschmack. Doch: Lässt sich ein Bier einfach neu erfinden? „Bier ist nicht statisch“, sagt Leikeim dazu. Selbst alte Rezepte würden sich mit der Zeit verändern, dafür sorgt unter anderem die Herkunft und die Qualität, die Auswahl der Zutaten. Damit ein Bier aber immer ein Bier bleibt, und Altenburger Pils nach Altenburger Pils schmeckt, gibt es die Brauer und Braumeister. Oder Meisterinnen, wie die 31-jährige Katharina Reinhardt. Ihre Aufgabe ist es unter anderen, die Qualität und den richtigen Geschmack des Bieres sicherstellen – und eben auch mal neue Rezepte auszuprobieren. „Wir könnten die exotischsten Sorten herstellen“, sagt Reinhardt, „aber wir müssen auch den Geschmack treffen.“ Und Leikeim ergänzt: „Im Sommer ein Bock-Bier zu bringen ergibt weniger Sinn.“ Bock, sagt er, ist ein eher starkes Bier, geeignet für kältere Jahreszeiten.

Das Sudhaus ist noch traditionell mit den Kupferkesseln ausgestattet. Quelle: Mario Jahn

Gebraut wird erst klein, dann groß

Für Reinhardt geht es deshalb erstmal ins Labor. Getestet und experimentiert wird zunächst im kleinen Rahmen. „Um ein Gefühl dafür zu bekommen“, sagt Reinhardt. Trotzdem macht es auch bei einem fertigen Rezept einen Unterschied, ob es auf 20 Litern oder 2000 Litern gebraut wurde, meint sie. Aber dann entsteht es irgendwann, dieses „eine“ Bier. Sommerhell heißt es in Altenburg dieses Jahr. Für sie ist es die Vielfalt des Bieres, die sie begeistert. „Ein Pils schmeckt immer anders“, sagt sie – trotz strenger Reglementierung der Zutaten. Privat aber, erzählt Reinhardt, braut sie dann doch auch mal wildere Kreationen, beispielsweise mit Holunder. In Altenburg ist sie übrigens bereits die zweite Braumeisterin. Für die hauptsächlich männlichen Kollegen sei das keine große Sache mehr. Auf Messen aber, da merke man schon noch, dass sie nicht immer für voll genommen wird.

Braumeisterin Katharina Reinhardt ist verantwortlich für die Qualität des Bieres. Quelle: Mario Jahn

Wenn man sich mit Reinhardt und Leikeim über Bier und die Herstellung, über Sorten und Rezepte unterhält, wird deutlich, warum das Handwerk des Bierbrauens auch Braukunst genannt wird. Es geht viel um Feinheiten –, wie bekommt man ein Bier weniger herb, wie wächst die sogenannte „Drinkability“. Drinkability, das ist „Lust auf mehr“. Sie macht ein gutes Bier aus, erklärt Leikeim.

Sie ensteht im Sudhaus der Brauerei. Dort ist es warm und es riecht mild, würzig. Ein Hauch von Bier hängt in der Luft. Aus einem der großen Kupferkessel entnimmt Reinhardt die Würze, ein Zwischenprodukt der Herstellung. Sie ist schon gold-gelb, die klassische Bierfarbe. Regelmäßig werden die einzelnen Brauabschnitte überprüft, denn in jedem der großen Kessel kocht in verschiedensten Stadien das, was später als Bier in den ikonischen Bügelflaschen im Regal stehen wird.

Verkauft wird Altenburger hauptsächlich regional. „Wir sind eine mittelständische Brauerei und haben eher traditionelle Bierstile“, sagt Leikeim. „Die Brauerei ist ein integraler Bestandteil der Region.“ Das gilt für Arbeitsplätze ebenso wie für die Zutaten – und das Prestige: Im betriebseigenem Braumuseum hängen die Urkunden an den Wänden: Der World Beer Award, Preise für das beste Pils, das beste Helle. Die Liste ist lang. Und die Anforderungen unterschiedlich. Aber: „Wir nehmen nur an Wettbewerben teil, die blind verkostet werden“, erklärt Leikeim. Was dann zählt, ist allein der Geschmack. Da ist sie wieder: Die Drinkability.

Seit 150 Jahren gehört die Brauerei bereits zu Altenburg. Quelle: Mario Jahn

Altenburger bleiben Altenburger treu

Schmecken tut es auch den Altenburgern. Rund 120 000 Hektoliter Bier werden jährlich produziert. Bock, Pils, Schwarzbier oder Helles, sieben Sorten sind es insgesamt. Und weil die Kunden und Kundinnen treu sind, hat die Brauerei auch das vergangene Jahr, erschwert durch die Pandemie, überstanden. „Die Leute sind hier geblieben und haben zu unserem Bier gegriffen“, sagt Leikeim. Und tun es noch. Das Sommerhell ist derzeit beispielsweise ausverkauft. Einzig die Fässer waren ein Problem. Die Wirte sind die nicht mehr losgeworden – Leikeim nahm sie zurück. Auch wenn das Bier noch nicht „abgelaufen“ war. „Bier ist aber ein absolutes Frischeprodukt“, meint er zu der Entscheidung. Und schiebt gleich einen Tipp hinterher: Besonders bei hellen Flaschen, die mehr Licht durchlassen, sollte man nach zwei Monaten über der Mindesthaltbarkeit nicht mehr von unbedingter Frische ausgehen.

Sieben Sorten sind es, die in der Altenburger Brauerei gebraut werden. Quelle: Mario Jahn

Und jetzt? Die Kneipen dürfen wieder öffnen, die Biergärten füllen sich und die Fußball-EM steht vor der Tür –, ein Ereignis, bei dem traditionell mehr Bier fließt. Spürt man das in der Produktion und Nachfrage? Das sei Sache der großen Brauereien, sagt Leikeim. Sich bei so einem Ereignis zu positionieren sei für mittelständische Unternehmen schwerer, auch finanziell. „Wir stecken das dann lieber in die Brauerei und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.“ Das passiert bereits: Im Hof der Brauerei wird gebaut, Reinhardt sucht Brau-Nachwuchs und eine neue Sorte ist in Planung.

150 Jahre Altenburger Bier Seit 150 Jahren besteht in Altenburg bereits die Brauerei. Gegründet wurde sie 1871. Dieses Jahr wird also Jubiläum gefeiert. Mittlerweile werden in Altenburg sieben verschiedene Biersorten gebraut. Neben dem neuen Sommerhell, passend zum Jubiläum, gibt es Pils, Premium Pils, Schwarzbier, Helles, Bockbier, Weizenbier und Festbier. Die Zutaten dafür, wie Gerste, Malz und Hopfen werden aus der Region Mitteldeutschland bezogen. Nach der Gründung stieg die Brauerei in Sachen Bierabsatz an Thüringens Spitze – der Einbruch folgt mit der Wende. Seit 1991 ist der Betrieb nun in Besitz der Familie Leikeim und eine von 1528 Brauereien in ganz Deutschland. Für den reibungslosen Betrieb sorgen in Altenburg mittlerweile über 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Brauer und Braumeister. Zur Brauerei gehört zudem ein kleines Braumuseum und verschiedenste Angebote, wie beispielsweise Veranstaltungen mit Bier-Tasting und Barbecue. Altenburger Bierfans, die ihre Sorte nicht im Geschäft bekommen, können nun bestellen und sogar heiraten ist in der Brauerei möglich.

Von Vanessa Gregor