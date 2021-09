Das Altenburger Land braucht Bundestagsabgeordnete, die Verantwortung übernehmen

Altenburg/Schmölln

Rein mathematisch geht das Altenburger Land geschwächt aus der Bundestagswahl hervor. Zwei sind weniger als drei. In eben diesem Maße hat sich die Zahl der Bundestagsabgeordneten verringert, die für den Wahlkreis 194 stehen. Die Lobby für den äußersten Thüringen Osten, so lässt sich schlussfolgern, ist damit geschrumpft.

Doch Politik ist, zumindest zwischen den Wahlen, keine Mathematik, sondern Zuhören, Kümmern, Verantwortung übernehmen. Das können drei manchmal nicht besser als einer. Zur Erinnerung: Während der vergangenen Wahlperiode wurde das Altenburger Land – zusammen mit Greiz und Gera – von Elisabeth Kaiser (SPD), Volkmar Vogel (CDU) und Robby Schlund (AfD) in Berlin vertreten. Letztgenannter trat allerdings in den vergangenen vier Jahren so gut wie nicht in Erscheinung. Zuletzt unterhielt er nicht mal ein Bürgerbüro im Landkreis, vom aktiven Einsatz für die Belange des Altenburger Landes ganz zu schweigen. Ein kompletter Ausfall für all jene, die ihn gewählt haben.

Auf Schlund folgt Brandner

Jetzt ist er weg. Aus dem Weg geräumt vom parteiinternen Konkurrenten Stephan Brandner, der sich die Poolposition der Direktkandidatur sicherte – und am Sonntag klar gewann. Brandner ist einer, der sich im Bund deutlich schärfer einen Namen gemacht hat als Robby Schlund – weil er gern aneckt, provoziert, beleidigt. Was er in Berlin fürs Altenburger Land herausholen wird, muss sich zeigen. Gelegenheit dazu hat der Geraer schon seit seinem Bundestagseinzug 2017.

Ebenfalls weg ist nun Volkmar Vogel. Eine Zäsur nach fast 20 Jahren. Stand es doch für die CDU all die Jahre nie infrage, dass die hiesigen Christdemokraten einen Direktkandidaten nach Berlin schicken und dass der Gesandte Volkmar Vogel heißt. Er gehörte zur festen Darstellerriege auf Ostthüringens politischer Bühne. Vielleicht liegt genau darin das Problem: In fast 20 Jahren schleift sich vieles ein, und Spurrillen sind schlecht für die Dynamik. In den vergangenen Jahren vermittelte Vogel zunehmend den Eindruck, dass ihm die Präsenz im Heimatlandkreis Greiz wichtiger ist als im Altenburger Land.

Ein Mann für offizielle Termine

In Erinnerung bleibt nicht der bürgernahe Kümmerer, der die stetige Nähe zu den Anliegen der Wählerschaft sucht, sondern vor allem der Mann für offizielle Termine, bestenfalls mit Fördermittelvergaben. Für den Bau der Ortsumfahrungen von Altenburg und Gößnitz hat er sich erfolgreich stark gemacht, der noch immer nicht realisierte Altenburger Autobahnanbinder hingegen kann als größte Niederlage des langjährigen Verkehrspolitikers gesehen werden. Unvergessen auch, wenn es frohe Botschaften aus Berlin zu verkünden gab und sich Volkmar Vogel und Elisabeth Kaiser einen Wettlauf lieferten, den Erfolg für die eigene Fraktion zu werten.

Apropos Elisabeth Kaiser: Sie ist noch da. Hat es knapp wieder ins Parlament geschafft. Auf der Onlineplattform abgeordnetenwatch.de fällt sie damit auf, 100 Prozent der an sie gestellten Bürgerfragen beantwortet zu haben und sich für Transparenz hinsichtlich Lobbyisten und persönlicher Einkünfte auszusprechen. Volkmar Vogel tat das nicht – und kam auf 89 Prozent beantworteter Fragen. Auch Stephan Brandner schaffte 100 Prozent – bei einem 36-fach höherem Fragenaufkommen als bei Elisabeth Kaiser.

Bei den Kohlemillionen ging es beinahe schief

Brandner und Kaiser sind nun in Verantwortung, im Bund fürs Altenburger Land zu kämpfen. Wie wichtig das ist, zeigt sich am Beispiel der Aufnahme des Altenburger Landes ins Strukturstärkungsgesetz im Zuge des Kohleausstiegs. Die hiesigen Bundestagsabgeordneten hätten das 2019 wohl glatt übersehen. Bewegung kam in die Sache erst, als die LVZ mehrmals hartnäckig nachfragte.

Von Kay Würker