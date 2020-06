Das Altenburger Land ist coronafrei – aber die nächste Gefahr lauert hinter der Kreisgrenze

Altenburg

Der Landkreis Altenburger Land ist coronafrei. Wie das Landratsamt am Mittwoch im Rahmen eines Pressegesprächs mitteilte, gibt es inzwischen keine aktive Covid-19-Infektion mehr – zumindest keine, die behördlich dokumentiert ist. Schon Ende vergangener Woche hatte es im Landkreis nur noch einen Erkrankten gegeben. Im gesamten Kreis waren 75 Personen mit dem Virus infiziert, vier Menschen verstarben. Der seit Mitte März eingerichtete Krisenstab werde als Verwaltungsstab beibehalten, hieß es vonseiten des Landratsamtes. Die Treffen finden wegen der Entspannung der Lage nur noch ein Mal wöchentlich statt.

Covid-19-Ausbruch hinter der Landkreisgrenze

Allerdings ist nicht absehbar, wie lange das Altenburger Land im Null-Corona-Zustand verbleibt. Problematisch werden könnte in diesem Zusammenhang der Covid-19-Ausbruch an zwei Schulen in Penig im benachbarten Landkreis Mittelsachsen, die in Verbindung mit den Infektionen am Regenbogen-Gymnasium in Augustusburg stehen. Wie das dortige Landratsamt Mittelsachsen mitteilte, laufen noch die Ermittlungen von Kontaktpersonen, werden weitere Abstriche genommen. Dabei habe das mittelsächsische Gesundheitsamt unter anderem auch Kontakt zum Gesundheitsamt des Altenburger Landes aufgenommen.

Von Dana Weber und Kay Würker