Das Altenburger Land startet mit fast 7.600 Lernenden ins neue Schuljahr

Mit dem bevorstehenden Wochenende enden in Thüringen die Sommerferien und alleine im Altenburger Land kehren fast 7.600 Schülerinnen und Schüler in die Klassenzimmer zurück. 416 Mädchen und Jungen beginnen ihre Schulkarriere an den 14 Grundschulen in Trägerschaft des Kreises. Die Abc-Schützen sind zudem allesamt auf Herz und Nieren geprüft worden. „Die Einschulungsuntersuchungen wurden nach Freigabe durch das Thüringer Landesverwaltungsamt vom Fachdienst Gesundheit der Kreisverwaltung am 13. Mai 2020 wieder aufgenommen und waren Mitte Juli komplett abgeschlossen“, teilt dazu Landratsamtssprecherin Jana Fuchs auf Anfrage mit.

Besondere Zeiten für Schüler und Lehrer

Genau wie diese Untersuchungen steht auch das anlaufende Schuljahr unter einem besonderen Stern. Denn überall sind aufgrund der Corona-Pandemie besondere Hygienevorschriften einzuhalten. Vorbeugender Infektionsschutz bleibt weiterhin notwendig. Persönliche Hygiene, konsequentes Lüften, regelmäßiges Reinigen oft berührter Oberflächen und ein effektives Kontaktmanagement sind wichtige und erforderlich Maßnahmen. „Darauf haben sich die Einrichtungen in den Ferienwochen intensiv vorbereitet“, sagt Bernd Wenzlau als zuständiger Fachbereichsleiter im Landratsamt.

Das neue Schuljahr in Zahlen

Zu diesen Einrichtungen zählen die bereits erwähnten 14 Grundschulen in Trägerschaft des Kreises, in denen sich ab Montag insgesamt 1.716 Mädchen und Jungen tummeln werden.

Dazu kommen die neun Regelschulen im Altenburger Land. Nach dem Ende der Ferien werden dort alles in allem 1.701 Schüler lernen. 204 von ihnen besonders intensiv im nächsten Schuljahr als Vorbereitung auf ihren Zehnte-Klasse-Abschluss.

Zeitgleich beginnt am letzten Augusttag auch der Endspurt zum Abitur für 198 junge Menschen der Klassenstufe zwölf an den Gymnasien. Für 261 Fünftklässler, die vor nunmehr sechs Wochen die vierten Klassen beendeten, beginnt das neue Schuljahr als Fünftklässler am Gymnasium. Für vier der fünf Gymnasien im Kreis mit zusammen 1.736 Schülern ist das Landratsamt verantwortlich.

Auf besondere Hilfe und Lernbedingungen sind darüber hinaus 322 Mädchen und Jungen angewiesen, die an den drei Förderzentren des Altenburger Landes im kommenden Schuljahr unterrichtet werden.

