Das Altenburger Land verdient den XXL-Erntedank

Altenburg

Erinnern Sie sich noch? Vor exakt einem Jahr erlebte Altenburg ein Spektakel der Extraklasse. Hunderte Gäste der Stadt zelebrierten mit den Einwohnern den Tag der Altenburger. Was für ein Programm: Trachtenträger und Heimatvereine, Landwirte und Lebensmittelproduzenten, Kirchen und Künstler zeigten, was die Stadt und das Altenburger Land an kulturellem Reichtum zu bieten hat, verbunden mit einer gemeinsamen Botschaft: Die Region hat was zu bieten. Natürlich war das – bei aller Fröhlichkeit – auch ein Kraftakt. Weil Altenburg 2018 das Landeserntedank- und das Landestrachtenfest ausrichtete und noch dazu 200 Jahre Bauernreiten zu feiern waren, war der Landkreis voller Energie. Dieses Jahr folgt die Atempause: Der Bauernmarkt am Wochenende – noch dazu wettergeschrumpft – war eine wohlschmeckende Durchschnittsgurke nach dem 2018er-Riesenkürbis.

Die Region verdient ein jährliches Großereignis

Doch wer einmal erlebt hat, was das Altenburger Land auf die Beine zu stellen vermag, bekommt schnell Appetit auf Wiederholung. Die Region verdient ein jährliches großes Stadt- und Landkreisfest, das sich mit dickem Kreuz in den Kalendern der Reiseveranstalter niederschlägt. Genauso wie es Zeit wird, dass Altenburg den Deutschen Skatkongress ausrichtet – und nicht, wie in den Vorjahren, Bonn, Berlin oder Hannover. Der Lohn für solche Ereignisse ist nicht nur gute Mundpropaganda, sondern im Idealfall auch finanzieller Erfolg für Hoteliers, Gastronomen, Händler.

Ohne zusätzliche Hotelbetten geht es nicht

Doch daran sind zwei Voraussetzungen geknüpft. Zum einen endlich wieder mehr Gästebetten in der Skatstadt. Wie dringend nötig diese Aufstockung nach der Schließung des Altenburger Hofes ist, zeigt der prompte Aufwärtstrend in der Übernachtungsstatistik nach Eröffnung des Erweiterungsbaus des Hotels Treppengasse. Umso mehr kann als gute Nachricht gelten, dass das Ex-Hotel Europäischer Hof in neuen Händen ist und womöglich wieder als Hotel öffnen wird. Zum anderen sind aber auch Fachkräfte nötig, die die Hotelgäste im Landkreis mit Herz und Sachverstand empfangen und umsorgen. Ohne ausreichend fähige Auszubildende sieht es für die Branche düster aus. Hotelbetreibern wie den Antoniollis, aber auch den Gastronomen der Region ist insofern zu wünschen, dass das Personal-Prinzip von Saat und Ernte bald besser aufgeht als in jüngster Vergangenheit.

Von Kay Würker