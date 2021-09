Barrierefrei, mit sehr viel mehr Platz für Ausstellungen und das Studio Bildende Kunst ausgestattet und vor allem mit einem komplett neuen Eingangsbereich – so will sich das Lindenau-Museum nach seiner Sanierung präsentieren. Voraussichtlich Ende 2025. Warum allein die Planung fast zwei Jahre in Anspruch genommen hat, erklärten jetzt die Verantwortlichen.