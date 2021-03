Das Altenburger Theater und seine Geschichte – das Buch zum Jubiläum

Altenburg

Das Landestheater wird 150 Jahre alt. Doch die große Party muss Corona bedingt ausfallen. Eine Festveranstaltung, die aufgezeichnet und in verschiedenen Medien zu sehen sein wird sowie eine Sondersendung von MDR Kultur soll dafür sorgen, dass der Geburtstag am 16. April nicht völlig unbeachtet bleibt (die LVZ berichtete). Bei einem anderen Projekt aber mussten zum Glück keine Abstriche gemacht werden: dem Buch zum Theaterjubiläum. Kurz vor seinem geplanten Erscheinen sprach die LVZ mit einem der beiden Herausgeber, dem Chefdramaturgen des Theaters Altenburg Gera, Felix Eckerle.

Wie kommt ein Theater, das bestenfalls mit spektakulären Inszenierungen oder im konkreten Fall mit einer großen Gala auf sich aufmerksam macht, bei der Planung des Jubiläums vor anderthalb Jahren auf Idee, ein Buch herauszugeben?

Wir fanden das sehr naheliegend, denn 150 Jahre sind ja wirklich ein besonderer Anlass zurückzuschauen. Theater ist bekanntlich eine sehr vergängliche Kunst, sie geschieht im Augenblick. Deshalb ist es wichtig, die Geschichte auch mal zu dokumentieren. Zumal dies für das Altenburger Theater bisher so gut wie gar nicht geschah. Es gibt traurigerweise nur ein Buch aus dem Jahr 1937. Autor ist ein gewisser Bernd Lürgen, der damalige Intendant war Heinz Drewes, der wenig später Abteilungsleiter im Reichspropagandaministerium von Joseph Goebbels wurde. Entsprechend ideologisch eingefärbt ist das Ganze. Zum 75., 100. Und 125. Gründungsjubiläum sind jeweils nur schmale Broschüren erschienen. Es war also Zeit für ein umfassendes Werk.

Wie sind Sie konzeptionell vorgegangen?

Ich wollte auf keinen Fall in Versuchung kommen, dass ich der Deuter dieser Geschichte bin. Vielmehr wollten wir Expertinnen und Experten, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gewinnen, die zu ganz verschiedenen Aspekten Beiträge liefern. Und die Formate sollten unterschiedlich sein, von wissenschaftlichen Beiträgen über Erlebnisberichte bis zu Interviews. Selbstverständlich werden viele Fotos die Theatergeschichte illustrieren und zum Schluss gibt es eine Chronik, die ganz sachlich nahezu sämtliche Premieren von 1871 bis heute auflistet.

Das sind ja Hunderte. Wie ist Ihnen denn das gelungen?

Für die Jahre von 1871 bis 1944 habe ich im Staatsarchiv sämtliche Theaterzettel gesichtet. Diese umfangreiche Recherche wurde zusätzlich erschwert, weil das Archiv im vergangenen Jahr wegen Corona immer wieder geschlossen war. Für die Zeit ab 1945 konnte ich Quellen im Kreisarchiv einsehen. Und in unserem eigenen Archiv im Theater liegen die Programmhefte. Diese Sammlung endet aber 1992. Die Lücke zu schließen, war gar nicht so einfach. Am Ende halfen die Spielzeitbücher sowie Gespräche mit Zeitzeugen wie Thomas Wicklein, Wolfgang Ranke oder Heike Kley.

Ebenfalls im Buch zu sehen: „Das neue Theater in Altenburg“ als Seitenansicht. Hier scheint der unbekannte Künstler angesichts der Straßenbreite zwischen Theater und Häuserfront allerdings etwas „gemogelt“ zu haben. Quelle: Archiv Felix Eckerle

Sie haben insgesamt 22, zum Teil sehr namhafte Autoren gewinnen können, sich am Buch zu beteiligen. Wie haben diese denn auf das ungewöhnliche Ansinnen reagiert?

Sehr positiv, sie haben sich alle gefreut. Das wiederum hat mich freudig überrascht. Das mag natürlich auch der Corona-Situation geschuldet sein, in der man einfach mehr Zeit für solche Dinge hat. Es sind bekannte Altenburger darunter wie Klaus-Jürgen Kamprad, Roland Krischke, Christian Repkewitz oder Frieder Krause, aber auch prominente Autoren wie etwa Anno Mungen, der das Institut für Musiktheater der Universität Bayreuth leitet und über Wieland Wagners Ring-Inszenierungen 1943/44 in Altenburg schreibt. Der bekannte Opern-Regisseur Peter Konwitschny äußert sich in einem Interview zu seiner „Freischütz“-Inszenierung von 1983, die damals als wegweisend galt, weil er die Brecht’sche Verfremdungsästhetik ins Musiktheater übertrug. Schriftsteller Ingo Schulze, einst selbst Dramaturg am Altenburger Theater, schreibt über die Wendezeit, der ehemalige Intendant Michael Schindhelm über die Fusion mit Gera und Ulrich Khuon, bis Ende 2020 Präsident des Deutschen Bühnenvereins, über den „Hauptmann von Köpenick“ und die heftigen Diskussionen, die diese Inszenierung 2017 auslöste. Um nur einige Autorennamen zu nennen. Uns war einfach wichtig, dass dieses Jubiläum nicht nur als regionale Angelegenheit begriffen wird.

Sind Sie bei der Recherche auf Dinge gestoßen, die Sie überrascht haben?

Ja. Das ist die Fokussierung dieses kleinen Theaters mit seinem zu allen Zeiten kleinen Ensemble und kleinen Orchestergraben sowie der Besucherstruktur einer kleinen Stadt auf das Werk von Richard Wagner. Das hätte man so nicht erwarten können. Nahezu 90 Wagner-Premieren habe ich gezählt, von Mozart hingegen nur 31, also deutlich mehr „Tannhäuser“ als „Zauberflöte“. Besonders stolz bin ich darauf, dass es im Buch drei wunderbare Fotos aus Wieland Wagners Ring-Inszenierung gibt, konkret aus „Rheingold“ und „Götterdämmerung“, die im Bayreuther Richard-Wagner-Archiv auf meine Nachfrage hin gefunden wurden. Es sind Erstveröffentlichungen.

All das musste ja noch in die richtige Form gebracht werden. Lag das allein in Ihren Händen?

Nein, wir haben eine geteilte Herausgeberschaft. Von Seiten des Theaters bin ich verantwortlich und beim Verlag „Theater der Zeit“ Berlin, wo das Buch erscheint, Harald Müller. Außerdem hatten wir mit Erik Zielke einen sehr engagierten Lektor. Inzwischen ist alles fertig, das Buch ist im Druck. Am 15. April, dem Vorabend des Theaterjubiläums, wollen wir es der Öffentlichkeit präsentieren.

Info: „150 Jahre Theater Altenburg“ (256 Seiten, Hardcover) kann bis zum 18. April zum Subskriptionspreis von 19 Euro im Webshop (www.theater-altenburg-gera.de) vorbestellt werden. Ab dem 19. April ist das Buch dann regulär zum Ladenpreis von 24 Euro im Buchhandel erhältlich.

Zur Person Felix Eckerle (50) studierte Literaturwissenschaft, Musikwissenschaft und Kunstgeschichte in seiner Geburtsstadt Karlsruhe. Er sammelte als Regieassistent unter anderem an der Dresdner Semperoper, dem Schauspiel Frankfurt und dem Theater Baden-Baden erste Berufserfahrung, bevor er 1998 (zunächst als Regieassistent, ab 2001 als Musikdramaturg) am Mainfranken Theater Würzburg engagiert wurde, von 2004 bis 2008 als Dramaturg am Stadttheater Fürth. Zur Spielzeit 2009/10 trat er ein Engagement als Musikdramaturg am Theater Altenburg Gera an. Im August 2011 übernahm er die Funktion des Chefdramaturgen. Felix Eckerle lebt in Gera, ist geschieden und hat einen Sohn.

Von Ellen Paul