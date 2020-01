Das Baugerüst in der Altenburger Moritzstraße ist Geschichte

Altenburg

Das Gerüst am Altenburger Rathaus in der Moritzstraße ist Geschichte. Der erste Bauabschnitt der Sicherungssanierung ist geschafft. In den nächsten Tagen werden auch der Bauzaun bis zum Eck-Erker und der Eingangstunnel an der Moritzstraße abgebaut.

Gefahrvoller Renaissancebau

2018 hatte ein Gutachten massive bauliche Mängel am Rathaus aufgezeigt (OVZ berichtete). Besonders Fassaden- und Anbauteile waren betroffen. Wegen Absturzgefahr wurde der Renaissancebau mit Bauzaun gesichert.

Phase 1 abgeschlossen

Die nun abgeschlossenen Sicherungsarbeiten umfassen die Bereiche Innenhof Ratskeller mit Südgiebel, Lichthof mit Ostgiebel, drei Schornsteine, Moritzstraße mit Dach und den Innenhof im Bereich Rathaushintereingang.

Zu den Sicherungsmaßnahmen gehören Fugeninstandsetzung, teilweise Neuputz des Mauerwerkes, Riss- und Schalensanierung, Neubefestigung einzelner bemalter Steinplatten und die Reparatur von Gesimsblechen.

Nach Überprüfung der Standfestigkeit musste eine der Bauplastiken abgenommen und eingelagert werden. Baubereiche ohne Gerüststellung wurden von Fassadenkletterern bearbeitet.

Vorbereitung Phase 2

Derzeit laufen Vorbereitungen für den zweiten Bauabschnitt. Er umfasst die Marktseite mit Ostgiebel und Rathausturm, den Eck-Erker Markt/ Moritzstraße und Dachbereiche mit Schieferdeckung.

Sicherungssanierung geht vor

Die Sicherungsarbeiten sollen im April beginnen. Der Zeitplan sieht die Fertigstellung bis September 2020 vor. Die aktuellen Baumaßnahmen beinhalten ausschließlich die Sicherung des Rathauses. Die eigentliche Sanierung ist erst in sechs Jahren geplant.

Von OVZ