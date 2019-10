Das Dach der Langenleuba-Niederhainer Kirche muss dringend saniert werden

Langenleuba-Niederhain

Die Kirche im Dorf gehört in den meisten Orten der Region seit jeher zum Ortsbild prägenden Zentrum. In Langenleuba-Niederhain ist das anders. St. Nikolai steht abseits, kaum sichtbar, nicht weit weg vom Rande des Ortes und der Landesgrenze zu Sachsen. Noch nicht einmal Google kann das Gotteshaus verorten. Zu Unrecht, immerhin stammen die ältesten Gebäudeteile um den Turm aus dem 12. Jahrhundert. Damit gehört St. Nikolai zu den ältesten Kirchen der Region. Doch nicht allein die rund 900-jährige Geschichte beeindruckt. Auch die prunkvolle Innenausgestaltung sucht ihresgleichen unter den Dorfkirchen.

Schieferplatten fallen bei jedem Wind herunter

„Sehen Sie dort, da ist schon der erste Wasserschaden am Deckengemälde“, sagt Thomas Naumann, Vorsitzender des Gemeindekirchenrats, und zeigt hinauf zu den goldgerahmten Darstellungen, die vor rund 35 Jahren zuletzt aufgearbeitet wurden. Das Edelmetall für die umfangreiche Innen- und Außenrestaurierung hatte damals in den 1980er-Jahren die Partnergemeinde aus dem Aalener Ortsteil Wasseralfingen zur Verfügung gestellt, erzählt Naumann eine der zahllosen Geschichten um die scheinbar ebenso zahllosen Umbau- und Sanierungsarbeiten an der Kirche.

Rund zehn Jahre zuvor, in den 1970er-Jahren, war bereits das Dach des Kirchenschiffs an der Reihe, das neu mit Schiefer eingedeckt wurde. „Die damals verwendeten Nägel waren wohl nicht die beste Qualität, denn die sind inzwischen durchgerostet, weshalb nun bei jeden Wind Schieferplatten herunterfallen und das Dach undicht ist, was mittlerweile auch die Deckenmalerei in Mitleidenschaft zieht“, beschreibt Naumann, warum die Kirchgemeinde seit elf Jahren versucht, Fördermittel für eine Dachsanierung zu bekommen.

Dachsanierung kostet mindesten 140 000 Euro

„Das wurde bis jetzt immer abgelehnt, aber nun sollen wir nächstes Jahr dran kommen“, so Naumann. Obgleich noch nichts hundertprozentig ist, rechnet auch Pfarrer Jörg Bachmann, diesmal „zu 60 bis 70 Prozent“ mit einem positiven Fördermittelbescheid. Dafür spricht auch die Aufforderung des Landeskirchenamts, die politische Gemeinde möge ihren Anteil auf 38 000 Euro aufstocken (die OVZ berichtete). Insgesamt wird derzeit mit Kosten von 140 000 Euro für die Dachsanierung gerechnet, die aus verschiedenen Fördertöpfen und Eigenanteilen finanziert werden sollen. „Wie viel es letztlich wirklich kosten wird, können wir aber erst abschätzen, wenn wir das Gebälk des Dachstuhls freigelegt haben“, meint Naumann. Er denkt dabei beispielsweise an die Balkenköpfe, die im Mauerwerk lagernd die Dachkonstruktion tragen. Diese seien nicht selten schadhaft.

Turmbekrönung droht nach Orkan abzustürzen

Doch was auch immer die Konstruktion an Überraschungen bereithält: Gemacht werden müsse das Dach. „Je nach Wind reißt immer eine andere Stelle auf. Das bedeutet, wir müssen immer schauen, wo es gerade reinregnet, und dort die Eimer platzieren“, klagt der Vorsitzende der 318 Mitglieder großen Niederhainer Kirchgemeinde. Um dann noch zu ergänzen, dass auch der Turmknopf gefährdet ist. Zwar sei der Turm in den 1990er-Jahren ausgebessert worden, möglicherweise aber nicht sachgerecht. Denn Orkantief Friederike hat vor einem Jahr so sehr an der Wetterfahne gerissen, dass dabei der Kaiserstiel – jener senkrechte Balken, der den Turm abschließt und die Krone trägt – gebrochen ist. Seither geht nicht nur unter den acht bis zehn Kirchmitgliedern, die regelmäßig alle drei Wochen zum Gottesdienst kommen, die Sorge um, dass die Kirchturmbekrönung komplett abstürzen könnte.

Von Jörg Reuter