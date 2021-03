Besucher-Hit im Sommer, jähe Zwangspause im Winter: Das Team von Daniel Oehler blickt auf ein wechselvolles Jahr am Altenburger Markt zurück. Insgesamt geht der Gastronom jedoch optimistisch in die Zukunft, ist inzwischen wieder mit einem Angebot am Start – und plant bereits für die Sommermonate.