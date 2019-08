Gößnitz

Sommerzeit ist Festivalzeit: Von Mai bis in den September findet sich kein Wochenende, an dem nicht mindestens eine Wiese irgendwo in Deutschland von Musikfans in Beschlag genommen wird. Auch das Altenburger Land bildet da keine Ausnahme und zeigt, was selbst im Kleinen an Großem so alles möglich ist.

Man weiß, was man leisten kann

OVZ-Redakteur Bastian Fischer. Quelle: Andre Kempner

Ganz vorne mit dabei ist da das Gößnitz Open Air. Seit inzwischen 27 Jahren steigt die Sause am Bahndamm, stets in ähnlich großem Rahmen, stets mit ähnlich qualitativem Line-Up. Und das ist beileibe nichts Schlechtes, im Gegenteil: Wo andere Veranstaltungen mitunter an übermäßigem Besucherandrang oder zerfaserndem Programm kranken, bleibt man in Gößnitz bei seinen musikalischen Leisten. Man weiß, was man zu leisten im Stande ist und was das Publikum erwartet.

Angenehm heterogenes Publikum

Dass man bei der federführenden Initiative für Musik und Kultur Gößnitz damit goldrichtig liegt, zeigt sich insbesondere beim Publikum. Es gibt wohl nur wenige Veranstaltungen, die auf eine ähnlich heterogene Besucherschar verweisen können. Hier sitzen Punks und Hippies nebeneinander auf der Bierbank, hier schwingen Metaller und Gothic-Fans gemeinsam vor der Bühne das Tanzbein. Die Bandbreite reicht vom Altfan bis zur Dorfjugend, die alle das Event in ihrer Nähe dankbar annehmen, muss man doch nicht hunderte Kilometer per Auto anreisen, sondern kann ganz bequem mit Bus, Bahn oder Rad ans Gelände kommen.

Ein wenig an den Stellschrauben drehen

Sicher, die ganz großen Namen der Szene wird man in Gößnitz wohl nie zu Gesicht bekommen. Aber immer mal wieder finden sich kleine, feine Highlights im Programm, die für sich genommen bereits den Eintrittspreis rechtfertigen. Zwar mag an manchen Stellschrauben auch im nun beginnenden 28. Jahr noch gedreht werden können, eine etwas breitere Catering-Auswahl etwa wäre kein Schritt in die falsche Richtung. Insgesamt aber ist das Gößnitz Open Air so wie es ist eigentlich genau richtig. Und damit ein echtes Pfund fürs Altenburger Land.

