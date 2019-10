Das Handwerk muss Schule machen

Technik-Know-How aus Altenburg für die weite Welt: Seit den Neunzigern stellt die LSS GmbH in Zetzscha Licht-, Steuer- und Schaltanlagen für Theater, Opernhäuser und Fernsehstudios in ganz Deutschland und darüber hinaus her. Bei einem Unternehmensbesuch machte sich jetzt auch OB André Neumann ein Bild vom Betrieb.