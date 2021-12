Altenburg/Schmölln

Das Jahr 2021 war mit einer Reihe von Abschieden verbunden – von Menschen, die dank ihres Engagements im gesellschaftlichen Leben Anerkennung erfuhren. Und deren Tod Hunderte Menschen im Altenburger Land tief bewegt hat. Alexandra Siegl gehört dazu, die frühere Schülersprecherin des Spalatin-Gymnasiums Altenburg – aber auch Vereinsleute, Ehrenamtliche, unermüdlich Anpackende. Es ist an dieser Stelle nicht möglich, sie alle zu benennen, doch stellvertretend sollen einige von ihnen hier Erwähnung finden.

Der Musiker Gerd Müller

Gerd Müller war Sänger und Gitarrist der „Maeckies“. Quelle: Mario Jahn

Musik war sein Leben. Und auf den Auftritt im Juli im Altenburger Teehaus freute sich Gerd Müller riesig. Doch seine Krebserkrankung ließ das nicht mehr zu. Der Sänger und Gitarrist der Altenburger Tanzband „Die Maeckies“ starb Anfang Juni nach kurzer schwerer Krankheit. Er wurde 72 Jahre alt. Gerd Müller gehörte ab 1967 zu der Formation, die sich damals noch „Mäckys“ nannten. Besonders engagiert hat er sich für die Musikertreffen im Zelt an der Gastwirtschaft „Leimrute“ in Knau. Im August gaben seine Bandkollegen dort ein Gedenkkonzert unter dem Motto „Ein Song für Gerd Müller“.

Der Feuerwehr-Kamerad Benjamin Oberg

Die Trauerfeier für den Feuerwehrmann und Fußballfan Benjamin Oberg fand in der Kirche Göllnitz statt. Quelle: Mario Jahn

Benjamin Oberg liebte den Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr Altkirchen. Anderen in Notlagen zu helfen, darin sah er seine Aufgabe. Doch ein tragischer Unfall mit dem Traktor riss den Göllnitzer am 9. August aus dem Leben. Dass er sich mit Entschlossenheit ins Ehrenamt der Floriansjünger einbrachte, dafür wurde Benni, wie ihn seine Wegbegleiter nannten, sehr geschätzt. Zahlreiche Feuerwehrleute, aber auch Freunde, Arbeitskollegen von der Agrargenossenschaft Dobitschen und ehemalige Klassenkameraden aus der Regelschule Dobitschen nahmen auf einer bewegenden Trauerfeier Abschied. Benni wurde 18 Jahre alt.

Der Fußballer Andreas Weinert

Andreas Weinert auf einem Mannschaftsfoto in der Spielzeit 1992/93 Quelle: privat

Wenn der Name Andreas Weinert fiel, leuchteten viele Fußballer-Augen in Schmölln. Der Vater von ZFC-Meuselwitz-Kicker René Weinert war einer der erfolgreichsten und besten Fußballer aus dem Kreis Schmölln. Zwischen 1980 und 1989/90 ging die Torjäger-Kanone der Bezirksliga sechsmal an ihn. Lok Leipzig wollte Weinert haben, auch Rot-Weiß Erfurt. Als Weinert dann zu Sachsenring Zwickau ging, durfte er auf Betreiben der Lok-Bosse weder in erster noch zweiter Liga spielen. Als man die Sanktion aufhob, wurde er zur Armee eingezogen. In den 70er-Jahren glänzte Weinert außerdem als hervorragender Langstreckenläufer, trainierte parallel im TZ Leichtathletik auf dem Pfefferberg und bei Motor Schmölln. Andreas Weinert starb am 29. Juni. Er wurde 59 Jahre alt.

Der Initiator Wolfgang Krause

Wolfgang Krause war unter anderen Mitinitiator des Altenburger Modeballs. Quelle: Mario Jahn

Er hat seiner Heimatstadt wunderbare Adventsschauen, gemeinsam mit Peter Müller drei spektakuläre Modebälle sowie die noch immer sehr beliebte Frühlingsnacht geschenkt. Denn Wolfgang Krause war Altenburger mit Leib und Seele und immer für eine gute Idee zu haben. Am 21. Januar ist der ehemalige Kommunalpolitiker und langjährige Vorsitzende der Altenburger Werbegemeinschaft nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Er wurde 71 Jahre alt.

Die Theatervereins-Neugründerin Elfriede Kaestner

Elfriede Kaestner war langjährige Vorsitzende des Altenburger Theatervereins. Quelle: Jens Paul Taubert

Nur wenige Monate vor ihrem 100. Geburtstag ist im Januar die ehemalige Vorsitzende des Altenburger Theatervereins, Elfriede Kaestner, gestorben. Sie hatte die Wiederbelebung des in den 1920er- und 30er-Jahren bestehenden Vereins initiiert und leitete dessen Geschicke von seiner Neugründung im Jahr 1992 bis 1998. Unvergessen ist ihr Einsatz für die Eigenständigkeit des Landestheaters Altenburg. Obwohl die Fusion mit Gera nicht verhindert werden konnte, reduzierte Elfriede Kaestner ihren ehrenamtlichen Einsatz nicht. Ihr ist zum Beispiel die Theaterfrühstück-Reihe zu verdanken.

Der Gastwirt Norbert Mörtl

Norbert Mörtl. Quelle: Mario Jahn

Den Gasthof in Lumpzig gibt es schon weit über 100 Jahre. Geprägt hat ihn Norbert Mörtl, dessen Familie die Einkehr 1969 übernahm. Mit dem Gastwirt hielt eine gutbürgerliche und bodenständige Küche Einzug. Kulinarische Farbtupfer waren die Karpfengerichte, die immer ab Oktober Gäste aus Nah und Fern anlockten. Unzählige Durchreisende stärkten sich, weil wenig Zeit war, an den Spezialitäten im Kiosk gleich an der Landstraße. Was den Gasthof Lumpzig allerdings für unzählige Menschen ins Gedächtnis brannte, waren die beinahe schon legendären Abende mit Bands oder Musik aus der Konserve am Wochenende - schon zu DDR-Zeiten, die nach dem Mauerfall fortgesetzt wurden. Zu verdanken hatten die Jugendlichen und die ewig jung Gebliebenen das Norbert Mörtl, der diese unvergesslichen Samstagabende auch durch schwierige Zeiten führte. Er starb am 24. November und wurde 73 Jahre alt.

Der Schlossförderer Peter Friedrich

Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Peter Friedrich leitete mehr als 20 Jahre den Altenburger Schlossverein. Quelle: Mario Jahn

Der Rechtsanwalt Peter Friedrich war einer der profiliertesten und kompetentesten Politiker der Region. Er zählte 1990 zu den führenden Köpfen bei der Neugründung der SPD in Altenburg. Zudem stand er von 1996 bis 2017 dem Altenburger Schlossverein vor und hielt ihm auch danach weiter die Treue. Unter anderem setzte er sich neben der Sanierung des Residenzschlosses auch für das Vorhaben ein, dass Stadt und Landkreis nun gemeinsam den Schlossberg mit Schloss, Lindenau-Museum und Mauritianum voranbringen. Er starb 78-jährig in der Nacht zum 20. Januar.

Die Sportmanagerin Kerstin Pohlers

Die Schmöllner Sportmanagerin Kerstin Pohlers mit Sohn Sven Küßig. Quelle: privat

Kerstin Pohlers war über viele Jahre die gute Seele der Sportvermittlungsagentur Ebert, die sich dem Management deutscher Leichtathleten verschrieben hatte. Von ihrem Lebensgefährten Helmut Ebert 1990 gegründet, betreuten beide in den Hochzeiten der Agentur bis zu 120 Spitzensportler. Die Schmöllner Sportagentur organisierte für die Profis internationale Startmöglichkeiten bei Wettkämpfen, buchte Flüge und führte Verhandlungen mit Ausstattern, Vereinen und Sponsoren. Nach dem Tod des Sportagenturgründers 2007 führte Kerstin Pohlers die Agentur 13 Jahre lang allein weiter. Mitte Mai verstarb sie überraschend im Alter von 60 Jahren.

Der Vize-Rathauschef Rolf Bräunig

Der frühere Altenburger Vize-Bürgermeister Rolf Bräunig. Quelle: Mario Jahn

Der frühere Bürgermeister Altenburgs, Rolf Bräunig, ist am 8. Januar nach langer schwerer Krankheit im Alter von 80 Jahren in einem Altenburger Pflegeheim verstorben. Er war von 1990 bis 2000 Stellvertreter des damaligen Oberbürgermeisters Johannes Ungvari (CDU). 1996 gründete er mit einem Dutzend Gleichgesinnter den Altenburger Schlossverein, in dem er sich über Jahre als stellvertretender Vorsitzender engagierte. Darüber hinaus war Rolf Bräunig maßgeblich daran beteiligt, die Hospitalstiftung wieder zum Leben zu erwecken und engagierte sich auch im Verein Neue Arbeit.

Der Holocaust-Überlebende Olaf Strassmann

Olaf Strassmann blieb seinem Altenburg ein Leben lang eng verbunden. Quelle: Mario Jahn

Er war einer der wichtigsten Zeitzeugen des Altenburger Landes: Am 1. September verstarb der Holocaust-Überlebende Olaf Strassmann 89-jährig in einem Krankenhaus in Kfar Saba in Israel. Der gebürtige Rositzer hatte mehr als 30 Jahre lang bei der israelischen Fluggesellschaft El Al gearbeitet. Seiner Heimat blieb er dennoch eng verbunden. Sobald sich die Möglichkeit ergab, nach Altenburg zu kommen, nutzte er sie. Denn es war ihm ein besonderes Anliegen, speziell jungen Menschen, zu denen er einen besonderen Zugang hatte, seine Lebensgeschichte zu erzählen.

Der Bürgermeister Peter Mittelstädt

Peter Mittelstädt. Quelle: SPD

Mit Trauer und Fassungslosigkeit reagierte der Schmöllner Stadtrat auf den Tod des langjährigen Großstöbnitzer Bürgermeisters und Schmöllner SPD-Stadtrats Peter Mittelstädt in der Nacht zum 22. Juli. Er war ein Urgestein der Schmöllner SPD und engagierte sich ehrenamtlich im Heimat- und Verschönerungs- sowie im Kirchbauverein und natürlich in seinem Heimatort Großstöbnitz. Er wurde 72 Jahre alt.

Die Denkmalschützerin Maria Kühl

Mit Maria Kühl verlor Altenburg in der Nacht zum 29. November eine seiner engagiertesten Denkmalschützerinnen. Das DDR-Regime ließ sie als „unerwünschte Person“ ausweisen, doch 2003 kehrte sie nach Altenburg zurück und hat seither in ihrer Heimat viel bewegt und verändert. Hartnäckig kämpfte sie gegen den geplanten Abriss stadtbildprägender Gebäude. Sie organisierte die alljährliche Verschönerung der Heisten in zahlreichen Gassen von Altenburg mit Blumenschmuck und holte 2007 den Deutschen Märchenkongress nach Altenburg.

Maria Kühl kam 2003 in ihre Heimatstadt Altenburg zurück. Quelle: Stadt Altenburg

