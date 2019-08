Kriebitzsch

Er hat schon einiges erlebt: Weltkrieg, geteiltes Deutschland, Kalter Krieg, Wiedervereinigung, Einführung des Euros. Frauen verließen den Salon mit Bubikopf, Dauerwelle, Kurzhaarschnitt oder Hochzeitsfrisur. Männer kamen mit Pomade, Vokuhila, Irokesenschnitt oder Undercut wieder heraus. In den vergangenen 100 Jahren veränderte sich viel in Geschichte und Mode. Eines hat sich nicht gewandelt: Der Friseursalon Lorenz ist seit einem Jahrhundert in der Rositzer Straße in Kriebitzsch zu finden. Das wird am heutigen Sonnabend groß gefeiert.

Gegründet hat Max Woycik das Familienunternehmen 1919. Das genaue Datum der Eröffnung ist nicht bekannt. Der größte Traum des jungen Max war ein eigener Friseursalon. Er absolvierte 1910 seine Ausbildung in Zipsendorf und schloss 1913 seine Gehilfenprüfung ab. Der Erste Weltkrieg hinderte ihn zunächst an seinen Plänen. Mit 18 Jahren zog er in den Krieg, kehrte aber 1918 zurück in die Heimat. Ein Jahr nach seiner Wiederkehr kaufte er ein Haus in Kriebitzsch und baute im Erdgeschoss seinen eigenen Friseursalon.

Schrittweise Erweiterung des Salons

Damals lebten noch fünf Familien in diesem Haus und das Geschäft war nur halb so groß wie heute. Wenn eine Familie aus dem Haus auszog, erweiterte Max Woycik seinen Salon. Es wurden Haare geschnitten, rasiert und Ohrlöcher gestochen. Ab 1929 arbeitete auch Gertrud Woycik im Salon mit. Sie gab ihren Beruf als Schneiderin auf, ließ sich von ihrem Mann anleiten und arbeitete mit im Team von Gesellen, Friseusen und Lehrlingen. „Unser Salon war schon damals ein Ort, an dem geredet, gelacht und auch getratscht wurde. Schließlich gingen die Leute auch zum Friseur, damit sie die Neuigkeiten aus dem Dorfleben erfuhren. Daran hat sich bis heute nichts geändert“, sagt Elfi Lorenz, die das Geschäft in der dritten Generation führt.

Im Jahr 1935 kam Max’ und Gertruds Sohn Alfred zur Welt. Er setzte die Friseurtradition seiner Familie fort und ließ sich drei Jahre von seinem Vater ausbilden. Bevor er das Geschäft von seinen Eltern übernahm, ging Alfred Woycik nach Dessau und machte am Theater eine Lehre zum Maskenbildner und Theaterfriseur und arbeitete auch am Altenburger Theater. Als sein Vater Max krank wurde, kehrte der junge Friseur nach Hause zurück und legte bereits mit 21 Jahren die Meisterprüfung ab. Damit war Alfred Woycik der jüngste Friseurmeister der DDR. Das 40-jährige Jubiläum des Friseursalons feierte Max Woycik noch als Geschäftsführer, bevor er ein Jahr später an seinen Sohn und dessen Frau Christa übergab.

Alfred Woycik war immer an neuer Frisurenmode interessiert und bildete sich auf Lehrgängen weiter, um die Wünsche seiner Kunden zu erfüllen. Das Gelernte probierte er dann an Tochter Elfi aus. „Ich war schon als kleines Mädchen mit im Salon. Ich durfte dann Haare waschen oder Lockenwickler rausdrehen. Mein Opa zeigte mir, wie man rasiert“, sagt Elfi Lorenz, die seit 2010 Geschäftsführerin ist.

Neben der Arbeit am echten Haar knüpfte Alfred Woycik auch Haarteile, Perücken und Lockendutts für den Hinterkopf. Außerdem war er in der Friseurinnung Altenburg als Schatzmeister tätig. „Auch mein Vater war leidenschaftlicher Friseur. Sein größter Wunsch war, dass das Geschäft weitergeführt wird“, erklärt Elfi Lorenz.

Wunsch des Vaters ging zunächst nicht in Erfüllung

Das System der DDR gefährdete diesen Wunsch. Die Regierung um SED-Generalsekretär Erich Honecker wollte ab 1972 alle Privatunternehmen verstaatlichen. So wurde Elfi Lorenz die Ausbildung zur Friseuse verwehrt. Sie absolvierte stattdessen eine Lehre zur Verlagsbuchhändlerin und arbeitete ab 1979 im Teerverarbeitungswerk Rositz. Nebenbei lernte sie den Beruf der Industriekauffrau. Als 1989 keine Fußpflege im Kriebitzscher Gemeindeamt mehr angeboten wurde, änderten sich die Zeichen für Elfi Lorenz und ihre berufliche Zukunft. „Mein Vater fragte mich, ob ich das nicht in unserem Salon anbieten wollte. Ich sagte zu“, erklärt die 58-Jährige. Das hieß wieder die Schulbank drücken und sich zur Fußpflegerin und Kosmetikerin ausbilden lassen.

Seit 30 Jahren begrüßt Lorenz nun bereits ihre Kunden in der Rositzer Straße. „Ich gehe jeden Tag gern zur Arbeit. Der Umgang mit den Kunden macht mir Freude. Ich kann mir heute nicht mehr vorstellen, wieder im Büro zu arbeiten. Ich finde auch immer ein Gesprächsthema“, sagt sie stolz. Es gab Zeiten, da kannte sie jeden Kriebitzscher und alle Dorfbewohner kannten sie.

Größter Umbau des Geschäftes im Jahr 1991

1991 folgte dann der größte Umbau in der Geschichte des Friseursalons. Die alte Ladeneinrichtung wurde gegen modernes Ambiente getauscht und auf seine heutige Größe ausgeweitet. In den folgenden Jahren zog sich Alfred Woycik immer weiter aus dem Geschäft zurück und ließ seiner Enkelin Cindy mehr Freiraum. Cindy Lorenz folgte der Familientradition und ist, wie schon ihr Großvater und Ur-Großvater, Friseurmeister.

Elfi Lorenz erweiterte den Salon über die Ortsgrenzen von Kriebitzsch hinaus. Im Seniorenpark „ Voigt’sches Gut“ in Rositz gibt es eine kleine Zweigstelle. Dort ist jeden Donnerstag ein Team vor Ort. „Das sind unsere ältesten Kunden und wahrscheinlich die Dankbarsten“, sagt Elfi Lorenz. Vor vier Jahren kam dann noch ein weiterer Laden in Haselbach dazu. Außerdem gehören Hausbesuche zum Angebot.

Jubiläumsfest auch Dankeschön an die Stammkunden

Die täglichen Herausforderungen für ein kleines familiengeführtes Geschäft in einen 1000-Seelen-Dorf versucht Elfi Lorenz mit ihrem Team täglich zu meistern. „Wir sind in einer abgelegenen Straße und können deswegen nicht auf Laufkundschaft hoffen. Unsere Kunden sind fast ausschließlich Stammkunden, die uns schon über Jahre die Treue halten“, erklärt die Geschäftsführerin. Deswegen falle es ihr bei Preiserhöhungen nicht leicht, den Kunden zu erklären, dass sie für die gleiche Leistung plötzlich mehr bezahlen müssen. „Ich muss aber dafür sorgen, dass das Geschäft rentabel bleibt und meine Angestellten angemessen bezahlt werden.“

Das Jubiläumsfest ist deswegen auch ein Dankeschön an die Kunden. Am heutigen Sonnabend wird mit den Stammkunden in geschlossener Runde angestoßen. „Was wären wir ohne sie? Manche Kunden sind sogar Freunde geworden“, resümiert Elfi Lorenz.

Heute herrscht im Salon Lorenz Frauenpower. Neben Elfi und Cindy Lorenz vervollständigen Tina Böer, Katrin Schubert und Karin Kühn das Team. Christa Woycik kümmert sich um die Blumendeko vor dem Haus und Elfis Ehemann übernimmt Reparaturarbeiten.

Übergabe an die nächste Generation jederzeit möglich

Wie sieht die Zukunft aus? „Ich möchte in den nächsten Jahren kürzer treten. Ich bin jetzt den ganzen Tag im Salon und kümmere mich am Abend noch um die Buchhaltung. Das zehrt“, sagt Elfi Lorenz. „ Cindy kann den Salon jederzeit übernehmen.“ Und dann gibt es ja auch noch Amelie, Cindys Tochter, die 2014 geboren wurde. „Meine Enkelin ist manchmal mit im Laden und findet alles ganz interessant. Sie will oft lieber Haare schneiden als in den Kindergarten gehen. Aber ob sie das in 20 Jahren auch noch will, bleibt abzuwarten“, sagt Elfi Lorenz.

Der Friseursalon Lorenz in Kriebitzsch ist nicht nur Geschäft, sondern auch beliebter Treffpunkt. „Ich bin mir sicher, dass mein Großvater und auch mein Vater sich über unser Jubiläum gefreut hätten. Ich hoffe, dass wir die Familientradition noch lange fortführen können.“

Chronik 1919: Max Woycik kauft ein Haus in der Rositzer Straße in Kriebitzsch und eröffnet einen Friseursalon. 1929: Heirat mit Gertrud, die ebenfalls im Salon arbeitet. 1935: Sohn Alfred wird geboren. 1956: Alfred Woycik wird jüngster Friseurmeister der DDR. 1960: Max und Gertrud Woycik übergeben das Geschäft an Alfred. 1961: Tochter Elfi wird geboren. 1973: Max Woycik stirbt. 1986: Tochter Cindy wird geboren. 1989: Elfi Lorenz bietet im Salon Kosmetik und Fußpflege an. 1991:Umbau des Salons. 2010: Elfi Lorenz übernimmt den Salon von ihren Eltern. 2011: Eröffnung einer Zweigstelle im Seniorenpark Voigt’sches Gut. 2013: Alfred Woycik stirbt. 2014: Tochter Amelie wird geboren. 2015: Eröffnung eines weiteren Salons in Haselbach. 2019: 100-jähriges Jubiläum.

Von Lisa Gerth