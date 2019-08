Eine Nacht lang tanzen, tanzen, tanzen, egal ob unter freiem Himmel oder in alten Bunkeranlagen: Das gab es am Wochenende auf dem Altenburg-Nobitzer Airport zu erleben. Die erste Auflage des „Fazze-Festivals“ wurde zum vollen Erfolg – und lockte Besucher weit über die Kreisgrenzen hinaus an.