Das Sextett vom Vierseithof: Drei Paare wollen in Serbitz ihren Traum verwirklichen

Im Trebener Ortsteil Serbitz kommen auf 170 Einwohner erstaunlich viele Bauernhöfe. Sie sind Zeugen einstigen bäuerlichen Reichtums. Leider finden sich heute nur schwer Interessenten für diese alte Bausubstanz. Umso erfreulicher ist es, dass der ehemalige Vierseithof Nr. 37 in der Ortsmitte zu neuem Leben erwacht.

Näher an die alte Heimat

Sechs junge Leute haben den Hof vor rund einem Jahr gekauft und wollen ihn Stück für Stück zu ihrem neuen Zuhause machen. Die drei Paare sind Anfang dreißig und kennen sich seit dem Studium in Dresden. „Wir sind alle vom Bau“, meint Architektin Laura Gebhardt. Sie stammt wie Bauingenieur Christian Scholz aus der Gegend von Apolda und arbeitet in Berlin. Das Paar wollte wieder näher Richtung alte Heimat ziehen und suchte gemeinsam mit Freunden nach etwas Größerem mit Land.

Ihre Mitstreiter bei dem Projekt sind Nadja Herrmann und Maik Fiedler aus Leipzig – beide Bauingenieure – sowie Jochen und Diana Hagelstein aus dem westfälischen Siegen. Bauingenieur Hagelstein ist froh, zu sechst für den Hof verantwortlich zu sein: „Das ist allein gar nicht zu stemmen und die Motivation ist auch ganz anders mit mehreren.“ Seine Frau Diana ist mit 27 Jahren die Jüngste der Hofbesitzer. Die Betriebswirtschaftlerin aus Kolumbien hat nach dem Studium Deutschland bereist und hier ihre Liebe gefunden. Jetzt bereitet sie in Siegen ihr Masterstudium vor. Hagelsteins werden die nächsten Jahre in Westfahlen studieren und arbeiten – und dann nach Serbitz „nachkommen“.

Zur Galerie Drei junge Paare wollen einen alten Vierseithof in Serbitz wieder wohnbar machen. Einiges ist schon geschehen, doch noch liegt viel Arbeit vor den neuen Hausherren.

Aus einer Bierlaune wird ein Großprojekt

„Eigentlich entstand die Idee gemeinsam einen Hof zu suchen aus einer Bierlaune heraus“, erzählt Nadja Herrmann. Nach der Studienzeit in Dresden ging jeder seinen eigenen beruflichen Weg, ohne sich aus den Augen zu verlieren. Später hat sich der Kontakt wieder intensiviert und irgendwann fragte einer: Warum nicht alle zusammenziehen? „Es war ein Zufallsding, den Hof in Serbitz so schnell zu finden“, meint Christian Scholz. „Denn alle sechs Leute müssen den gut finden.“ Gerade einmal ein Dreivierteljahr lang hat die Gruppe nach einer geeigneten Immobilie gesucht – als die Gemeinde Treben im Juni letzten Jahres das Grundstück im Amtsblatt zum Kauf anbietet.

Alle haben sich hier von Anfang an wohlgefühlt. Der Hof hat eine gute Ausstrahlung. Und sie schätzen die Nähe zur Pleißenaue und dem Naturschutzgebiet Haselbacher Teiche. „Man spart echt viel Geld wenn man das als Gemeinschaft macht“, weiß Gebhardt. Der Ausbau des Hofes erfolgt an den Wochenenden – neben der Berufstätigkeit. Läuft alles nach Plan, dann ziehen die Ersten in anderthalb bis zwei Jahren ein. „Wir wissen was auf uns zukommt“, meint Maik Fiedler und Laura Gebhardt ergänzt: „Wir machen fast alles selber.“

Ein eigenes Haus für jedes Paar

Momentan wohnt Christian Scholz als Einziger bereits dauerhaft in Serbitz. Er nutzt die S-Bahn um täglich ins Büro nach Leipzig zu kommen. Die günstige Bahnanbindung im Nachbarort Treben ist ein nicht unwichtiger Grund, warum die Wahl auf Serbitz fiel. Die Interimswohnung im Haupthaus ist schon gut gediehen: die Stromleitungen aus der Vorkriegszeit sind erneuert, der alte Dielenfußboden wieder freigelegt, die Wände mit Lehm verputzt. Das Fachwerkgebälk einer Zwischenwand steht jetzt frei und fungiert als Raumteiler.

Die drei Paare richten sich zukünftig in drei Häusern ein. Über Wohnvorlieben Einzelner musste untereinander nicht groß verhandelt werden. Nadja Herrmann und Maik Fiedler wollen ins Haupthaus über den Kuhstall ziehen – der wird später zum Gemeinschaftsraum ausgebaut. Die zweite Hälfte des Hauses haben Hagelsteins für sich gewählt, die schon an Familienplanung denken – während Christian Scholz und Laura Gebhardt das „Hexenhäuschen“ neben dem Hoftor für sich auserkoren haben.

Der Traum von Ziegen, Pferden und Alpakas

Die jungen Bauleute sind fasziniert vom Fachwerkgehöft, dessen ältester Teil von 1740 stammt. „Hier kann man die alten Handwerkstechniken kennenlernen“, so Fiedler und Architektin Gebhardt fügt hinzu: „Ich lerne hier Dinge kennen, die ich sonst nur zeichne.“

Alle Sechs stehen im Grundbuch und haben eine Eigentümervereinbarung aufgesetzt: Was wäre wenn. „Wir gehen ja nicht blauäugig ran“, meint Jochen Hagelstein. Sein Leben in Serbitz hat der Bauingenieur klar vor Augen: „Wir wollen den Vierseitenhof-Charakter erhalten.“ Und er träumt von Pferden, auch Alpakas und Ziegen sind denkbar. Zurzeit wird der 900 Quadratmeter-Garten hinter der Scheune nur für Gemüse genutzt.

Von Dana Weber