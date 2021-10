Das Team von „The Base“ aus Schmölln macht für Jugendliche mobil – sofern sie nicht vor ihnen flüchten

Schmölln

Die Statistik ist unbestechlich: Die Zahl der Einwohner im Altenburger Land schrumpft, das Durchschnittsalter steigt. Umso wichtiger wird im Landkreis die Arbeit mit der Jugend. Einen wesentlichen Anteil daran hat das Team von „The Base“ – sowohl mit einem offenen Kinder- und Jugendtreff in Schmölln als auch auf Achse als mobile Jugendarbeiter. Martin Schädlich (44) und Oliver Reibetanz (25) sind regelmäßig mit Spiele- und Bildungsangeboten unterwegs und sorgen mit ihren Kollegen dafür, dass auch außerhalb der Städte die jungen Menschen nicht abgehängt sind. Dirk Reimann (53) von der aufsuchenden Arbeit kümmert sich dagegen um Einzelfälle. Im Gespräch mit der OVZ machen sie deutlich: Jugendliche müssen gehört werden.

Mobile und aufsuchende Jugendarbeit: Das klingt, als ob man viel unterwegs ist. Wie sieht die Arbeit konkret aus?

Martin Schädlich: Oliver und ich gehören zu der mobilen Arbeit, wir sind aber insgesamt fünf im Team, denn haben auch noch das Offene Haus in Schmölln. Unsere Aufgabe herunterzubrechen, ist daher nicht so einfach. Die mobile Jugendarbeit findet bei den Kindern und Jugendlichen eher in der Freizeit statt und soll etwas Dauerhaftes sein. Wir machen beispielsweise Beratungen, Schulbesuche oder einfach Kletternachmittage, beispielsweise in der Freizeit- und Kletterhalle, Hausaufgabenbetreuung und so etwas. Dadurch entsteht Kontakt und Vertrauen zu den Jugendlichen, wir sind dann bei Problemen da.

Dirk Reimann: Die aufsuchende Arbeit hingegen ist die Einzelfallhilfe und Begleitung, konkret mit den jungen Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Es geht viel ums Präsentsein und um die Langfristigkeit eines Angebotes. Die Kontakte entstehen mit durch die Arbeit der mobilen Arbeit, auf der Straße, in den Jugendeinrichtungen und in den Schulen. Es gibt auch Kontakte zu Ämtern und Behörden, wie beispielsweise zum Jobcenter oder Jugendamt. Mit denen arbeiten wir ebenso zusammen.

Vertrauen ist also die Basis. Wenn ihr aber so viel unterwegs seid, wie kann da Vertrauen entstehen?

Dirk Reimann: Es ist zum einen eben diese Präsenz und zweitens, dass wir die Situationen, in der sich die jungen Menschen befinden, so akzeptieren. Bei meiner Arbeit ist es so, dass es auch viele Abbrüche gibt, die aber passieren dürfen. Oder sogar müssen. Dann ist es essenziell, wieder neu anfangen zu können. Und zwar ohne negative Konsequenzen, weil man vielleicht ein halbes Jahr hat alles schleifen lassen oder ohne festen Wohnsitz und Geld ist. Derzeit sind da bei mir so ungefähr 15 Personen, die intensiver betreut werden. Das ist noch, im Vergleich zu Altenburg, niedrig. Und dann gibt es noch die, die nur konkreten Beratungsbedarf haben. Es sind so um die 50.

Martin Schädlich: Dirk ist dann eine Bank. Wenn alle anderen abbrechen, weil man unzuverlässig ist, dann wissen die Jugendlichen: Bei Dirk kann ich immer wieder anrufen.

Also leistet die mobile Jugendarbeit erste Hilfe und die aufsuchende Jugendarbeit ganz viel im Speziellen?

Oliver Reibetanz: Ja, wir von der mobilen Jugendarbeit machen im Freizeitbereich sehr viel. Das aber natürlich auch mit dem Hintergrund, Beziehungen aufzubauen. Bei manchen Problemen können wir dann beispielsweise an Dirk von der aufsuchenden Jugendarbeit weiterleiten. Er ist bei uns öfter mit dabei.

Dirk Reimann: Oder es bauen sich Verbindungen auf zu Anett oder Martin, unseren Kollegen. Da ist jeder in seiner Persönlichkeit besonders: Nicht nur unsere Klienten, sondern auch wir. Und dann passt mancher eben zu jemanden anderen besser.

Seit Anfang des Jahres ist auch Nobitz in eurem Einzugsgebiet, ihr deckt den südlichen Landkreis ab. Wie organisiert ihr das?

Martin Schädlich: Es sind insgesamt 142 Orte. Aber in Nobitz leben Jugendliche, in Langenleuba-Niederhain leben welche. Das darf man nicht vergessen. Wir haben ringsum in diesem Einzugsgebiet noch Orte entdeckt, wo wir sein wollen und müssen. Das Magdalenenstift Altenburg als Träger unserer Arbeit lässt uns freie Hand, denn sie wissen, dass wir vom Fach sind und sie uns dabei vertrauen können.

Dirk Reimann: Hinzu kommt, wir geben die alten Gebiete ja nicht auf – das ist die Krux an der Sache. Bestehende Projekte in Schmölln und Gößnitz, die gerne weiterbearbeitet werden wollen. Das ist jetzt die Schwierigkeit. Die haben schon vorher den Kalender gefüllt.

Was ist der Unterschied der Arbeit zu der in großen Städten?

Martin Schädlich: So viele Unterschiede gibt es gar nicht. Das Klientel ist immer zwischen 6 und 27, und es sind ganz oft die gleichen Dinge, die eine Rolle spielen. Corona hat viel Gleichheit erzeugt mit dem Leben in der Stadt. Da war jeder nur drinnen. Und von der Gesellschaft würde man sich da ein bisschen Verständnis wünschen. Das ist speziell in den letzten anderthalb Jahren verschwunden – Jugendliche im öffentlichen Raum stören ganz oft.

Dirk Reimann: Da finde ich es wichtig, dass wir weiterhin die offene Gesellschaft und das Miteinander erhalten und eben nicht spalten und abgrenzen. Das was beispielsweise in Schmölln und Gößnitz an Positivem geschaffen wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt und den Trägern und den Jugendlichen, den Schulen, das offene und vertrauensvolle Miteinander, das muss weiter bestehen bleiben.

Beispiel Gößnitz: Dort gibt es anscheinend Wünsche der Jugendlichen in Bezug auf eine Dirtbike-Strecke im Park. Wie händelt das Team der mobilen Arbeit das?

Dirk Reimann: Dort geht es eher darum: Wie können die jungen Leute beteiligt werden.

Martin Schädlich: Im Idealfall kriegen wir hin, dass die Jugendlichen selber sprechen. Bei den Schmöllnern hat das par excellence funktioniert. Die Skater haben dort beim Sozialausschuss der Stadt vorgesprochen und den Plan für die Umgestaltung des Skaterplatzes vorgelegt. Und die Stadt hat zugehört und arbeitet mit den Jugendlichen zusammen. Das ist politische Bildung im kleinen. Teilhabe, Mitmachen – man kommt weiter. So kann es funktionieren.

Bis Corona kam. Wie wirkt sich die Pandemie bisher auf die Jugendlichen und Kinder in der Region aus?

Dirk Reimann: Bei der aufsuchenden Jugendarbeit ging es relativ nahtlos über, weil der Bedarf sich nicht in Luft auflöste. Mit den entsprechenden Vorkehrungen waren Besuche möglich. Das war für viele jungen Menschen eine der wenigen Möglichkeiten, den Kontakt zu Ämtern und Behörden aufzunehmen und zu erhalten. Die hatten ja geschlossen. Kurzfristiges war da nicht möglich. Daher waren wir, meine Kollegen in Altenburg und Meuselwitz und ich, eine Art Vermittler und Übersetzer. In dem Fall war alles intensiver. Bei den Kollegen war es noch ein bisschen anders.

Martin Schädlich: Bei uns gab es wirklich Zeiten, da fand nichts mehr statt und wir durften nicht mehr an die Plätze. Schulhofberatungen wurden gestrichen – der Ort, wo wir alle treffen und sie uns wahrnehmen. Das war nicht mehr. Fast zwei Jahre lang. Und das ist eine Entwicklungszeit in dem Alter, die ist echt lang. Dinge, die einen für das Leben prägen und die soziales Verständnis entstehen lassen, gab es plötzlich nicht mehr: Partys, Festivals, Geburtstagsfeiern.

Und es musste von vorne begonnen werden?

Martin Schädlich: An manchen Orten, an denen wir lange Beziehungen aufgebaut haben, sind wir jetzt plötzlich neue Leute. Es sind natürlich auch ältere dort, das ist gut, die kennen uns. Erschreckend ist eher etwas anderes. Zum Beispiel kam vermehrt die Frage von den Jugendlichen, ob wir mit dem Staat zusammenarbeiten. Ob wir Polizisten sind.

Warum?

Martin Schädlich: Immer wenn Erwachsene kamen, gab es Stress während Corona, beispielsweise in den Parks. Es kamen Ordnungsbeamte in Zivil, es kam die Polizei. Es war irgendwann soweit, dass wir in den Park rein sind und am anderen Ende haben alle fluchtartig den Platz verlassen. Da haben die Jugendlichen einfach Schlechtes erlebt, mit Strafzahlungen. Wir kennen sogar jemanden, der fast 2500 Euro zahlen musste, der wurde halt zusammen mit seinen Freunden immer wieder erwischt. Das Vertrauen in die Erwachsenen war weg. Und da gab es viel Verzweiflung – wieso darf ein Fußballverein trainieren, aber die jungen Leute dürfen sich nicht treffen? Unser Job war es oft zu erklären und zu vermitteln. Der Drang nach Kontakten war da, aber eben auch die Pandemie.

Dirk Reimann: Die Kinder und Jugendlichen sind ja freiwillig mit uns zusammen. Da muss was vorhanden sein – Sympathie, Vertrauen – und diese Freiwilligkeit ist ein hohes Gut.

