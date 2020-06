Das Theater Altenburg-Gera ist zurück – 30 Vorstellungen unter freiem Himmel

Gera/Altenburg

Die Vollbremsung Mitte März war ein Schock für alle Beteiligten – vom Intendanten bis zum Pförtner und natürlich für das Publikum. Doch jetzt wird der Fuß wieder vom Bremspedal genommen. Etwas zumindest. Das Theater Altenburg-Gera meldet sich kurz vor Saisonende, und damit deutlich früher als erwartet, mit einem Neustart zurück. Denn eigentlich ist der Spielbetrieb der Thüringer Theater bis 31. August eingestellt, doch Open-Air-Veranstaltungen sind laut aktuell geltender Corona-Schutzverordnung erlaubt.

Insgesamt 30 sollen deshalb im Sommertheater vom 12. Juni bis 5. Juli zu erleben sein, jeweils 15 in Altenburg und Gera. Das hat die Leitung der Kulturstätte am Dienstag auf einer Pressekonferenz verkündet. „Wir wollen unbedingt vor dem Spielzeitende mit unserem Publikum noch einmal in Kontakt treten und haben deshalb die Chance ergriffen“, so Generalintendant Kay Kuntze. Da die geplanten Freiluft-Großveranstaltungen mit dem Klassik-Konzerten sowie dem „Krabat“-Musical bereits abgesagt und nicht mehr zu stemmen waren, habe man sich in wenigen Tagen fünf neue Programme einfallen lassen.

So viele Künstler wie möglich in Programme eingebunden

Unter dem Motto „Achtung, Grillgefahr!“ präsentiert das Schauspiel eine kleine Sommerrevue, „Orchesterklänge von Herzen“ ist ein Serenadenkonzert des Philharmonischen Orchesters überschrieben, beim romantischen A-Cappella-Chorkonzert heißt es „Lieder im Freien zu singen“, mit „Heiterkeit und Fröhlichkeit“ wird eine Opern- und Operettengala geboten, und ein Kammerkonzert verheißt „Poesie der leisen Töne“. Man habe versucht, mit diesen Programmen so vielen Künstlern wie möglich wieder Auftrittsmöglichkeiten zu bieten, so Kuntze. Nur bei Ballett und Puppentheater sei dies nicht umsetzbar gewesen.

Für die Veranstaltungen werden links neben dem Theaterzelt in Altenburg sowie unmittelbar vor der Bühne am Park in Gera 10 mal 15 Meter große, überdachte Bühnen aufgebaut, informierte der Technische Direktor, René Prautsch. Dort finden beispielsweise beim Konzert 25 Musiker, der Dirigent und fünf Solisten Platz. Das Publikum sitzt davor, in Gera durch die Treppen im „Szenario“-Biergarten. Die Kapazität bezifferte Prautsch unter Beachtung der Abstandsregeln mit jeweils 140 Zuschauern. Die Programme dauern rund 80 Minuten, ohne Pause und ohne Gastronomie. Die sanitären Einrichtungen in Altenburg im Zelt sowie in Gera im Haus stehen zur Verfügung. Für das Betreten braucht es einen Nasen-Mundschutz. Die entsprechenden Hygienekonzepte sind von den zuständigen Ämtern inzwischen genehmigt.

Ticketverkauf startet am 4. Juni

„Wir hoffen natürlich auf eine große Resonanz, wissen allerdings nicht, was passiert, wie das Publikum auf diese unerwarteten Offerten reagiert“, hält sich der kaufmännische Geschäftsführer, Volker Arnold, mit einer Prognose zurück. Deshalb gebe es im genannten Zeitraum mehrere spielfreie Tage, die bei großer Nachfrage für zusätzliche Veranstaltungen, aber auch als Ausweich für witterungsbedingte Absagen genutzt werden können.

Service: Tickets gibt es zu den Sonderöffnungszeiten der Theaterkasse in Altenburg, Markt 10, ab 4. Juni donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr, telefonisch dienstags bis freitags von 10 bis 13 Uhr unter 03447 585161 oder 0365 8279105 sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de. Die Abendkassen öffnen jeweils eine Stunde vor Beginn

Die Termine Programme in Altenburg „Achtung, Grillgefahr!“: 12.6., 19.30 Uhr; 20.6., 19.30 Uhr; 28.6., 15 Uhr; 2.7., 19.30 Uhr. „Lieder im Freien zu singen“: 13.6., 19.6., 27. 6., 3. Juli (alle 19.30 Uhr). „Orchesterklänge von Herzen“: 14.6., 15 Uhr; 21.6., 15 Uhr; 25.6., 19.30 Uhr. „Heiterkeit und Fröhlichkeit“: 18.6., 19.30 Uhr; 26.6, 19.30 Uhr; 5.7, 15 Uhr. „Poesie der leisen Töne“: 4.7., 19.30 Uhr. Programme in Gera „Orchesterklänge von Herzen“: 12.6., 19.30 Uhr; 20.6., 19.30 Uhr; 28.6., 15 Uhr; 2.7. 19.30 Uhr. „Achtung, Grillgefahr!“: 13.6., 19.30 Uhr; 18.6., 19.30 Uhr; 25.6., 19.30 Uhr; 5.7., 15 Uhr. „Lieder im Freien zu singen“: 14.6., 15 Uhr; 21.6, 15 Uhr; 26.6., 19.30 Uhr. „Heiterkeit und Fröhlichkeit“: 19.6., 27.6, 4.7. (alle 19.30 Uhr). „Poesie der leisen Töne“: 3.7., 19.30 Uhr.

Von Ellen Paul