Schmölln

Am Dienstag, dem 8. Oktober um 19 Uhr geht in der Stadtbibliothek Schmölln erstmals das „Altenburger Buchquartett“ an den Start. Zwei passionierte Leserinnen und ein passionierter Leser aus dem Altenburger Land wollen ihre Leidenschaft öffentlich machen und gemeinsam über aktuelle Neuerscheinungen und Klassiker sprechen, die sie besonders gefangen genommen haben. Alle drei haben in ihrem eigentlichen Beruf nicht unmittelbar etwas mit Literatur- und Sachbüchern zu tun, begeisterte Leser sind sie trotzdem und noch lieber reden und streiten sie über ihre Lesefrüchte. Es handelt sich um Dr. Kristin Jahn, Superintendentin im Kirchenkreis Altenburger Land, Birgit Seiler, Leiterin des Fachdienstes Natur- und Umweltschutz beim Landratsamt Altenburger Land und Dr. Roland Krischke, den Direktor des Lindenau-Museums Altenburg. Das Quartett wird komplettiert von einem Unbekannten oder einer Unbekannten, dessen oder deren Identität erst am Abend des Buchquartetts gelüftet wird.

Das Quartett zieht durch das Altenburger Land

Im Mittelpunkt aber stehen die Bücher. Bei der Auftaktveranstaltung werden die folgenden Titel besprochen: Theodor Fontanes „Der Stechlin“ aus dem Jahr 1897, das 2004 erschienene „Alle Tage“ von Terézia Mora, „Wallace“ von Anselm Oelze, kürzlich erschienen und Saša Stanišics „Herkunft“, ebenfalls aus diesem Jahr. Alle Literaturfreunde sind herzlich eingeladen zum Zuhören und Mitdiskutieren. Das „Altenburger Buchquartett“ wird keine Eintagsfliege bleiben, sondern in loser Folge durch das Altenburger Land ziehen, um möglichst vielen Menschen das Lesen wieder schmackhaft zu machen. Die von der Goethe Gesellschaft Altenburg organisierte Veranstaltung kostet keinen Eintritt.

Dr. Kristin Jahn, geboren 1976, hat evangelische Theologie und Germanistik in Jena studiert. Nach Stationen in Meiningen und Wittenberg ist sie seit 2017 Superintendentin im Kirchenkreis Altenburger Land.

Wer ist der unbekannte Vierte?

Birgit Seiler, geboren 1964, hat Agrarwissenschaften und Biologie an der Universität Leipzig sowie Verwaltungsrecht an der Thüringer Verwaltungshochschule in Gotha studiert. Seit 2014 ist sie Leiterin des Fachdienstes Natur- und Umweltschutz beim Landratsamt Altenburger Land.

Dr. Roland Krischke, geboren 1967, hat Romanistik, Slawistik, Philosophie und Germanistik in Heidelberg, Münster, Wien und Frankfurt am Main studiert. Seit 2016 ist er Direktor des Lindenau-Museums Altenburg.

Zu jedem Altenburger Buchquartett lädt das Lesertrio einen Unbekannten oder eine Unbekannte ein, der oder die ebenfalls ein Buch vorstellen wird. Seine oder ihre Identität wird aber erst am Abend selbst gelüftet.

Von OVZ